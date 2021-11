Pagarán $17.3 millones a inmigrantes que cobraron $1 al día por trabajar en un centro de detención de ICE

Los detenidos dijeron a los investigadores que pulieron pisos y pintaron paredes durante la noche para recibir comida chatarra como pago. La Fiscalía de Washington alegó en una demanda que la compañía que tomó la custodia de los migrantes “se enriqueció injustamente”.Más de 10,000 inmigrantes que recibieron un dólar al día o dulces por limpiar sanitarios, cocinar y lavar ropa en un centro de detención privado en el estado de Washington, recibirán una compensación de 17.3 millones de dólares al ser considerados víctimas de robo salarial, determinó un jurado federal.GEO Group, la empresa que es propietaria de una cárcel migratoria en Tacoma llamada Northwest ICE Processing Center, violó durante más de 15 años la ley del salario mínimo de Washington, que exige se pague un sueldo de al menos 13.69 dólares por hora, concluyó el panel.Este veredicto, que deriva de una demanda interpuesta por la Fiscalía general de Washington, podría tener implicaciones en otros centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que desde hace varios años han sido criticados por “explotar” a las personas que están allí esperando una respuesta a su solicitud de asilo o que se resuelve su situación migratoria.La querella de la Fiscalía de Washington reclama que GEO “se enriqueció injustamente” y se benefició “de extensas violaciones al salario mínimo”, a pesar de que proyectó una ganancia anual de $57 millones al operar una instalación carcelaria con capacidad para albergar hasta 1,575 inmigrantes. Es, de hecho, el cuarto centro de ICE más grande del país. En 2015 renovó un contrato con esa agencia que vence en 2025.Este jurado federal también le ordenó a GEO Group que de ahora en adelante pague el salario mínimo o más a los inmigrantes bajo custodia federal que acepten trabajar en su centro de Tacoma.Por su parte, un vocero de ICE respondió que no emitirán una declaración “sobre el resultado de un litigio en curso” y dijo que “sería mejor” buscar la opinión de GEO, pues el centro en cuestión opera bajo un contrato firmado con esa compañía.Los abogados que representaron a los demandantes dijeron que buscarán a cada uno de los afectados para entregarles la compensación de $17.3 millones, incluso si se encuentran en sus países de origen. Los montos que recibirán van de unos 20 dólares a más de 30,000 dólares, según las horas que trabajaron. En promedio les otorgarán unos 1,700 dólares.“Esta corporación multimillonaria explotó ilegalmente a las personas que detiene para llenarse los bolsillos”, dijo el fiscal estatal Bob Ferguson en un comunicado.El funcionario subrayó que el pago por sueldos atrasados que hará GEO Group “envía un mensaje claro: Washington no tolerará que las corporaciones se enriquecen violando los derechos del pueblo".“Sabía que tenía la capacidad de pagar más”En la demanda que la Fiscalía presentó en septiembre de 2017 se indica que GEO Group utiliza la mano de obra de inmigrantes detenidos “para realizar prácticamente todas las funciones que no son de seguridad” en su cárcel de Tacoma, la cual gestiona desde 2005.Durante casi 20 años, señala la querella, la compañía paga un dólar al día o a veces solo alimentos chatarra adicionales a miles de inmigrantes que han desempeñado una serie de trabajos necesarios para el funcionamiento del centro, incluyendo preparar y servir alimentos, operar los servicios de lavandería y limpiar casi todas las instalaciones, excepto las áreas donde los detenidos tienen prohibido ingresar.Además, ahorró gastos operativos por miles de cortes de cabello cada año, ya que su barbería también es atendida en su totalidad por los detenidos.Con sede en Florida, GEO Group reportó un ingreso de más de 2,000 millones de dólares en 2020.La Fiscalía indicó en su comunicado que durante el juicio varios empleados de la empresa testificaron que esta “sabía que tenía la capacidad de pagar más”, pero usó la mano de obra de los detenidos para reducir su nómina.En entrevistas con investigadores de la Fiscalía, los detenidos describieron que llegaron a pasar noches enteras puliendo pisos y pintando paredes “a cambio de papas fritas y dulces”.GEO Group argumentó en la corte que el estado de Washington paga menos del salario mínimo a los prisioneros en sus instalaciones correccionales y subrayó que los detenidos no pueden ser considerados “empleados” bajo la ley estatal.Pero los fiscales señalaron que las normas vigentes no incluyen excepciones para las cárceles privadas y aclararon que las personas detenidas en su centro de Tacoma “no son delincuentes, ni forman parte de un programa de tratamiento o rehabilitación”.Se espera que esta semana un juez federal determine cuánto tendrá que pagar GEO Group al estado.