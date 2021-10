Panel vota de manera unánime a favor de un refuerzo de la vacuna de Moderna para ciertos casos

Un panel de expertos externos que asesoran a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) recomendó el jueves un refuerzo de la vacuna de Moderna al menos seis meses después de la segunda dosis.La única dosis sería para personas mayores de 65 años o adultos con ciertas condiciones médicas o en alto riesgo por las características de sus trabajos, muy similar a lo que ya se decidió con la vacuna de Pfizer.Aunque los reguladores del gobierno no necesariamente tienen que aceptar esta recomendación obligatoriamente, por lo general la respetan y la siguen.La FDA convocó a sus expertos el jueves y viernes para valorar quién debe recibir dosis de refuerzo y cuando, tanto en las vacunas de Moderna como de Johnson & Johnson.La agencia examinará así el viernes la solicitud de autorización de emergencia de una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, seis meses después de la primera y hasta ahora única vacunación de este compuesto.Pero el proceso no termina ahí: la semana que viene, un panel convocado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecerá una guía más específica sobre quién debe recibir la dosis de refuerzo.Sigue habiendo dudas sobre la dosis de refuerzoLa solicitud de Moderna viene precedida por la publicación de un documento elaborado por expertos que indica que las dos dosis siguen siendo efectivas para proteger contra la enfermedad grave y la muerte.Los técnicos han determinado que una media dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna, como plantea la empresa, aumenta el nivel de anticuerpos, como se ha demostrado en los experimentos con unas 350 personas.Sin embargo, al mismo tiempo señalan que la eficacia de las dos primeras dosis se mantiene, por lo que hay todavía dudas sobre la necesidad de un refuerzo."En general, los datos indican que las vacunas contra el covid-19 actualmente autorizadas en EEUU siguen ofreciendo protección contra la enfermedad grave del covid-19 y la muerte", dicen los expertos en el reporte.Moderna resiste mejor que Pfizer al paso del tiempoUn estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinó que la potencia de la vacuna de Moderna contra la hospitalización se ha mantenido en el tiempo mejor que la de Pfizer.Si resulta aprobada la vacuna de refuerzo de Moderna, los CDC debatirán en una reunión programada para la próxima semana las especificaciones sobre quién debe recibir los refuerzos.En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, los expertos tienen tiempo planteando que debería ser de dos dosis, ya que su eficacia es menor que la de las vacunas producidas tanto por Moderna como por Pfizer-BioNTech.La FDA autorizó una tercera inyección de la vacuna de Pfizer-BioNTech para algunas personas, incluidos los adultos de 65 años o más y las personas con riesgo de enfermedad grave o expuestas al virus en el trabajo.La prioridad sigue siendo vacunar a 66 millones sin ninguna inmunizaciónPese al avance en los estudios y recomendaciones sobre las dosis de refuerzo, que ya se están administrando o contemplando en otros países, el mensaje oficial del gobierno de EEUU es que la prioridad sigue siendo vacunar a los 66 millones que aún no están inmunizados porque rechazan recibir sus dosis.Esa es la principal causa que señalan las autoridades de salud para explicar el impacto que ha tenido todo el verano y sigue teniendo, aunque en declive, este otoño la variante delta en EEUU, especialmente en las comunidades donde hay menor porcentaje de población vacunada."Es importante recordar que las vacunas siguen proporcionando una protección fuerte contra los casos graves", recordó el jefe de vacunación de la FDA, Peter Marks.Este es otro de los mensajes que refuerzan las autoridades de salud para evitar que el hecho de plantear una tercera dosis envíe un mensaje erróneo a las personas ya reticentes a las vacunas del covid-19.