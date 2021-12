Parlamentaria del Senado rechaza el último plan para incluir indocumentados

Elizabeth MacDonough consideró que era incompatible con las reglas del Senado incluir la protección contra la deportación y los permisos de trabajo para 7 millones de inmigrantes sin documentos en el paquete que los demócratas buscan aprobar.La persona encargada de interpretar las reglas del Senado, rechazó el jueves la propuesta de inmigración de los demócratas que incluía protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para más de 7 millones de indocumentados.El plan de inmigración iba a ser parte de un paquete más amplio de gasto social y medioambiental que ha propuesto el presidente, Joe Biden, que asciende a 1.75 billones de dólares.También conocido como Plan C, la propuesta migratoria planteaba conceder permisos de trabajo de cinco años para unos 7 millones de inmigrantes que habían residido en el país desde el 2010 sin autorización.El fallo de la parlamentaria MacDonough, quien debe interpretar las reglas de manera apartidista, significa que los demócratas no podrán incluir la propuesta dentro del plan de Biden.MacDonough consideró que el tema de inmigración no estaba directamente relacionado con el presupuesto y, por tanto, determinó que no se podía incluir.Los demócratas han recurrido al proceso de reconciliación presupuestaria, porque los republicanos se han opuesto en bloque a la aprobación de la medida. Con 50 senadores republicanos y 50 demócratas, en una votación estándar que requiere de 60 votos, la medida no podría pasar.Los permisos, además de que permitirían que los inmigrantes trabajaran de manera legal, también los protegerían de la deportación. En algunas circunstancias incluso podrían viajar al exterior sin arriesgarse a ser deportados.Se trata de una nueva derrota para los proponentes de una reforma migratoria, luego de que también fracasaran dos planes anteriores para conceder un camino a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados.En ambas ocasiones, la parlamentaria del Senado también determinó que las provisiones de inmigración no estaban directamente relacionadas con el presupuesto federal.