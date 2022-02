Patinadora artística Zhu Yi hace frente a las críticas tras caída en Beijing 2022

La patinadora artística china de origen estadounidense Zhu Yi, de 19 años, fue objeto de fuertes críticas en las redes sociales chinas después de una caída en el programa corto a principios de la competencia, y en la prueba del lunes, cayó dos veces al quedar en quinto lugar en su rutina con 91,41 puntos.En medio de los insultos que recibió tras el programa corto, los usuarios de las redes sociales cuestionaron por qué Zhu fue elegida para representar a China en los Juegos Olímpicos de Invierno en lugar de una atleta nacida en el país."Estoy aliviada porque hay mucha presión y la gente espera mucho", dijo Zhu a los periodistas tras la prueba de patinaje libre. "Pero ahora mismo, voy a seguir adelante y a centrarme en mis pruebas individuales".Y añadió: "Sinceramente, he entrenado muy duro y creo que lo principal es afrontarlo mentalmente. Intento no distraerme por la influencia externa".Kamila Valieva, del Comité Olímpico Ruso, quedó en el primer lugar en el patinaje libre, ganando el oro para su equipo.Tras el programa corto de la prueba por equipos del domingo, Zhu, que compite en sus primeros Juegos Olímpicos, dijo que estaba "molesta y un poco avergonzada" por su actuación, y añadió: "Supongo que sentí mucha presión, porque sé que todo el mundo en China estaba bastante sorprendido con la selección para el individual femenino y yo solo quería demostrarles lo que era capaz de hacer".Los atletas chinos han sido sometidos a un intenso escrutinio público durante estos Juegos, con un recuento de medallas aclamado como símbolo de fortaleza nacional por el gobierno de China.En particular, gran parte de la atención ha recaído en los atletas nacidos en Estados Unidos que representan a China en Beijing 2022.En contraste con el trato que ha recibido Zhu en las redes sociales, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu, que también nació en California y es un año más joven que Zhu, ha cautivado al público chino por su fluido mandarín y su familiaridad con la cultura china.En el proceso, Gu se ha convertido en el rostro no oficial de Beijing 2022 y se considera que puede ganar al menos una medalla de oro para China.Nacida en Los Ángeles en el seno de una familia de inmigrantes chinos, Zhu decidió competir por China en 2018 y renunció a su ciudadanía estadounidense, además de cambiar su nombre de Beverly Zhu a Zhu Yi.Pero también se ha enfrentado a críticas en China por no poder hablar chino con fluidez.China, que ha ganado dos medallas de oro y dos de plata hasta ahora en los Juegos Olímpicos, terminó quinta en la prueba por equipos de patinaje artístico.Zhu Yi se preparará ahora para competir en la prueba individual, que comienza el 15 de febrero.