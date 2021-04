Patriots considera trade para conseguir a Justin Fields en NFL Draft 2021

De acuerdo a reportes, New England buscará subir de la selección 15 a la 7 u 8 para tener al QB.New England Patriots apunta al futuro y ve en Justin Fields quizá a su quarterback para conseguir los éxitos logrados con Tom Brady en las últimas dos décadas donde ganaron seis títulos del Super Bowl en la NFL.Es semana del NFL Draft 2021 y los rumores comienzan a aparecer en todos lados, de acuerdo a reportes de Tom Pelissero de NFL Network, Patriots buscarán hacer un trade para avanzar en su selección número 15 a estar dentro de los primeros 10 y obtener al quarterback de Ohio.Cabe mencionar que en los últimos 20 años, New England únicamente ha seleccionado dentro de los mejores 10 en solo dos ocasiones, fruto del gran dominio que tuvieron en la NFL y los logros conseguidos.Por ende y ante la duda de que Cam Newton sea el indicado para relevar a Tom Brady, la dirigencia de la franquicia de Boston quiere hacer movimientos y colarse entre los 10 primeros del NFL Draft 2021 para tener a Justin Fields.De acuerdo a las palabras de Pelissero, Patriots han estado "llamando" a los equipos en el top 10 del Draft de la NFL 2021 sobre un posible cambio desde el No. 15: "Los equipos que han recibido esas llamadas creen que el objetivo (de los Patriots) sería el mariscal de campo de Ohio State, Justin Fields".New England ha mostrado un interés significativo en Fields, asistiendo a los dos días profesionales del QB en Ohio State. Y a la luz de un informe de que San Francisco 49ers están apuntando a Mac Jones o Trey Lance con la selección número 3, es posible que Fields esté disponible en el 7 u 8 si supera a los Atlanta Falcons (o un equipo necesitado de QB que haga trade con Atlanta) en el número 4.Entre los posibles candidatos para convencer están Detriot Lions y Carolina Panthers que tienen las selecciones 7 y 8, pero también puede negociar con Miami Dolphins en el sexto sitio del NFL Draft.