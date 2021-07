Pelosi nombra a un segundo republicano crítico de Trump

Para el comité que investiga el asalto al Capitolio

La presidenta de la Cámara de Representantes nombró al congresista Adam Kinzinger para el comité especial que investiga los disturbios provocados por una turba que buscaba interrumpir la certificación de la victoria de Joe Biden el pasado 6 de enero.Kinzinger es uno de los dos republicanos críticos del exmandatario que han sido elegidos para el comité. La otra es la representante Liz Cheney. Pelosi dijo también que el panel, de mayoría demócrata, “llegará a la verdad”.Kinzinger, por su parte, afirmó que aceptaba “humildemente” el nombramiento, incluso cuando la dirección de su propio partido está boicoteando la investigación.Pelosi insistió este domingo que es imperativo saber qué ocurrió el 6 de enero, el día que un grupo de simpatizantes de Trump intentaron interrumpir por la fuerza la certificación del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden.La presidenta de la Cámara de Representantes insistió que esta tarea debe ser responsabilidad de los dos partidos, para así garantizar que “un ataque de este tipo nunca vuelva a ocurrir”. Pelosi dijo a través de un comunicado que Kinzinger aportará “un gran patriotismo a la misión del comité: encontrar los hechos y proteger nuestra democracia”.Kinzinger y Cheney estuvieron entre los 10 congresistas republicanos que votaron a favor del segundo juicio político de Trump y fueron los únicos dos de su partido que votaron a favor del comité especial.“Durante meses, se han difundido mentiras y teorías de conspiración, amenazando a nuestro gobierno", dijo Kinzinger en un comunicado. “Durante meses, he dicho que el pueblo estadounidense merece transparencia y conocer la verdad sobre cómo y por qué miles de personas se presentaron para atacar nuestra democracia”, agregó.El líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ha dicho que el Partido Republicano no participará después de que Pelosi se negara a aceptar a dos de los miembros que él eligió.McCarthy, republicano por California, retiró a sus cinco miembros cuando Pelosi rechazó a dos de ellos, los representantes Jim Banks, de Indiana, y Jim Jordan, de Ohio. Ambos votaron el 6 de enero en contra de certificar la victoria electoral de Biden sobre Trump y ambos son sólidos aliados del expresidente.En un comunicado también, McCarthy dijo que la decisión de Pelosi de rechazar sus elecciones y nombrar miembros “que comparten su narrativa preconcebida no dará lugar a una investigación seria” y que está destinada a “satisfacer sus objetivos políticos”.Pero Pelosi manifestó su confianza en que el trabajo del comité será visto como bipartidista y creíble, incluso pese a los esfuerzos de McCarthy por boicotearlo.“Tenemos que, nuevamente, ignorar los disparates de aquellos que no quieren encontrar la verdad”, dijo. “Encontraremos la verdad. Esa verdad tendrá la confianza del pueblo estadounidense porque se hará de forma patriótica y no partidista”, afirmó.Siete personas murieron durante y después de los disturbios, incluida una mujer a la que la policía disparó cuando intentaba irrumpir en la cámara de la Cámara y otros tres partidarios de Trump, que tuvieron emergencias médicas. Dos policías murieron por suicidio en los días siguientes, y un tercer oficial, el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, se derrumbó y luego murió tras enfrentarse a los manifestantes. Un médico forense determinó que murió por causas naturales.