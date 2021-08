“Perdimos Greenville”

El enorme incendio Dixie arrasó con la histórica ciudad de California

El incendio Dixie arrasó la pequeña ciudad de Greenville, con una población de unos 1,000 habitantes, en el condado de Plumas, en el norte de California, poniendo en peligro a las personas que no obedecieron las órdenes de evacuación.La comunidad de Greenville, que se remonta a la era de la fiebre del oro de California, recibió la orden de evacuar a principios de semana mientras los bomberos intentaban proteger los edificios del avance de las llamas.El incendio de Dixie, ahora un monstruoso fuego que alcanza 322,502 acres, devastó la ciudad de Greenville en el condado de Plumas el miércoles y los bomberos ahora están trabajando para defender a las comunidades cercanas, amenazadas con un destino similar.Otro día de fuertes vientos, condiciones secas de la atmósfera y las altas temperaturas estaba pronosticado para la región el jueves, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de bandera roja para las áreas montañosas del noreste de California, lo que indica el riesgo de un “comportamiento de fuego extremo” causado por condiciones cálidas, secas y ventosas.Alrededor de las 4 p.m., el fuego fluyó sobre un sistema de carreteras en horquilla hacia la ciudad de Greenville, dijo Jake Cagle, jefe de la sección de operaciones del incendio, durante un reporte.Las publicaciones en las redes sociales muestran una destrucción significativa en el centro de Greenville, con hileras de edificios y automóviles en llamas.“Hicimos todo lo que pudimos”, dijo el portavoz de bomberos Mitch Matlow. “A veces simplemente no es suficiente”.Los equipos aún están evaluando los daños, pero se cree que las tres cuartas partes de las estructuras de la ciudad fueron consumidas por el incendio Dixie, dijo la portavoz de bomberos Serena Baker el jueves por la mañana.El monstruoso incendio continúa amenazandoEl sexto incendio forestal más grande de la historia registrada en California, que ha ardido durante más de tres semanas, creció a más de 322,500 acres a partir del jueves por la mañana.El incendio es uno de los 100 grandes incendios activos en los Estados Unidos, en su mayoría quemando partes de los estados occidentales que han sido plagados por un calor y una sequía excepcionales, exacerbados por el cambio climático.Esas condiciones de polvorín han alimentado históricamente grandes incendios forestales en lo que se anticipa que será una temporada de incendios severa en California.Otro incendio cercano aumenta su fuerzaOtro incendio cercano, el incendio River, había crecido rápidamente en menos de un día, lo que obligó a miles de personas a evacuar.En los condados de Nevada y Placer, a unas 100 millas al sur del incendio Dixie, el incendio River creció rápidamente a 2,400 acres a partir del jueves, después de comenzar el miércoles temprano. El fuego no está contenido en absoluto, hasta el jueves por la mañana.Casi 16,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación en toda California por todos los incendios que ardían hasta el jueves por la mañana, incluidas más de 7,700 personas con órdenes de evacuación en los condados de Butte, Tehama y Plumas y casi 7,300 personas con órdenes de evacuación en los condados de Placer y Nevada. según la oficina de servicios de emergencia del gobernador de California.