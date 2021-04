Perdón en los Estados Unidos

Dudas de inmigraciónDaniel Christmann, Esq.A la luz de cambios potenciales en el sistema migratorio, las ventajas para que los inmigrantes se legalicen se ha convertido en algo importante. Hay muchos inmigrantes preocupados que el nuevo presidente deje sin concretar ciertos programas de inmigración.He aquí la manera de que usted pueda calificar para un perdón y solicitarlo mientras se encuentre en los EE.UU.Debe tener por lo menos 17 años de edad,Debe de estar físicamente presente en los EE.UU. cuando solicite el perdónDebe ser admisible a los EE.UU. En otras palabras, no podrá solicitar independientemente un perdón por cualquier delito, fraude u otras causas de inadmisibilidad. Además, si el funcionario consular a cargo de la entrevista para obtener la visa decide que usted es inadmisible o no es elegible para obtener la visa en base a algunas razones no vinculadas con su presencia ilegal, el perdón provisional aprobado por el Servicio de Inmigración (USCIS) será revocado automáticamente.Debe demostrar que, si no le otorgan el perdón, su cónyuge o padre (si aún no está casado) ciudadano o residente permanente legal sufriría dificultades extremas como resultado de su ausencia.La agencia que decide sobre las solicitudes del perdón provisional dentro de los EE.UU. es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS,). Una vez que USCIS haya aprobado el perdón, los solicitantes deberán obtener una revocación o anulación de sus casos en la corte de inmigración antes de abandonar los EE.UU. para poder presentarse a la entrevista consular.Mi consejo: Si se encuentra casado con un ciudadano estadounidense o tiene hijos nacidos en los EE.UU. mayores de 21 años, contacte con un abogado de inmigración para que evalúe sus oportunidades de obtener un perdón tan pronto sea posible. Si la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empieza a aumentar el número de deportaciones, sería de ayuda que usted ya se encuentre en el proceso de legalizar su estatus migratorio.