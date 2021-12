Pfizer afirma que su píldora contra el COVID-19 protege contra la enfermedad grave y de la variante ómicron

La compañía señala que el antiviral oral administrado en los tres días siguientes a la aparición de los síntomas reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 89%.Los datos adicionales del ensayo clínico de Pfizer sobre su antiviral oral contra el COVID-19 confirman el alto nivel de eficacia del tratamiento, según informó la empresa en un comunicado de prensa el martes.En el análisis final de su ensayo clínico de fase 2/3, el antiviral, denominado Paxlovid, resultó tener un 89% de eficacia para evitar que las personas de alto riesgo sean hospitalizadas o mueran a causa del coronavirus, según explicó la empresa.Las conclusiones coinciden con los resultados del análisis provisional que la compañía dio a conocer el mes pasado, aunque los datos completos no se han hecho públicos para que los científicos los revisen.Pfizer detuvo su ensayo clínico basándose en los resultados provisionales y presentó una solicitud de autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) varias semanas después.Los expertos afirman que una píldora antivírica para el COVID-19 tendría un gran impacto en la pandemia al hacer que el tratamiento esté disponible en casa. Los tratamientos actuales sólo están disponibles por inyección o vía intravenosa.Un tratamiento completo de Pfizer consiste en tres píldoras tomadas dos veces al día durante cinco días. Dos de las píldoras son un antiviral experimental llamado nirmatrelvir. La tercera píldora es un medicamento existente para el VIH llamado ritonavir.El tratamiento impide que el coronavirus haga copias de sí mismo en el organismo. Paxlovid ha demostrado ser más eficaz cuando se administra en los tres días siguientes a la aparición de los síntomas, según la empresa.Los efectos secundarios, que fueron similares en las personas que recibieron Paxlovid o el placebo, fueron en su mayoría leves, según el comunicado de prensa. La empresa no los detalló.Pfizer también dio a conocer los resultados provisionales de un segundo ensayo clínico en el que se analizó la eficacia del tratamiento en personas de bajo riesgo no vacunadas, así como en personas vacunadas con uno o más factores de riesgo de enfermedad grave.Según los resultados, Paxlovid no alivió los síntomas del coronavirus en comparación con el placebo, pero redujo las hospitalizaciones en un 70%.Pfizer señaló que los estudios de laboratorio sugieren que el tratamiento es eficaz contra la nueva variante ómicron del virus, aunque se necesitan más investigaciones para confirmarlo.El comité asesor de la FDA votó por escaso margen el mes pasado para recomendar un antiviral de la farmacéutica Merck para su autorización de uso de emergencia. La FDA aún no ha autorizado el fármaco, llamado molnupiravir.El tratamiento de Merck resultó ser un 30% eficaz para prevenir la hospitalización o la muerte por COVID-19 en pacientes de alto riesgo. Los miembros del comité asesor expresaron su preocupación por la seguridad del fármaco, incluidos los posibles riesgos para las mujeres embarazadas y sus fetos.