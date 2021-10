Pfizer afirma que su vacuna contra el covid-19 es más del 90% efectiva en niños

El laboratorio anunció que su dosis para la inmunización infantil contra el coronavirus es "segura". Los asesores de la FDA analizarán la evidencia la próxima semana. Si la agencia autoriza la vacuna, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades decidirán quién debe recibirlas.Las dosis para niños de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech han mostrado ser seguras y casi un 91% de efectividad en prevenir infecciones sintomáticas en niños de 5 a 11 años, según los detalles del estudio publicados este viernes.Los resultados dados por los laboratorios fueron publicados en un nuevo documento por la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA), cuando el gobierno de Estados Unidos está evaluando las inmunizaciones para niños de ese grupo de edad.Las vacunas, que son de menor concentración que las destinadas a adultos, podrían comenzar a principios de noviembre si los reguladores dan el visto bueno. Los detalles del estudio de Pfizer se publicaron online. Se espera que la FDA publique su revisión independiente de los datos de seguridad y efectividad de la compañía en breve.Los asesores de la FDA debatirán públicamente la evidencia la próxima semana. Si la agencia finalmente autoriza las vacunas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) tomarán la decisión final sobre quién debe recibirlas.Las inyecciones de Pfizer no diluidas ya están autorizadas para cualquier persona de 12 años o más, pero los pediatras y muchos padres esperan protección para los niños más pequeños para detener las crecientes infecciones de la variante delta, considerada como supercontagiosa, y ayudar a mantener a los niños en las clases presenciales.La administración del presidente Biden ha comprado suficientes dosis para niños, en viales especiales con tapa naranja para distinguirlas de la vacuna para adultos, para los aproximadamente 28 millones de niños de 5 a 11 años del país. Si se autoriza la vacuna, se enviarán rápidamente millones de dosis a todo el país, junto con agujas de tamaño adecuado para niños.El estudio de PfizerUn estudio de Pfizer rastreó a 2,268 niños de ese grupo de edad que recibieron dos inyecciones con tres semanas de diferencia, ya sea de un placebo o de la vacuna de dosis baja. Cada dosis fue un tercio de la cantidad administrada a adolescentes y adultos, por lo que se les considera como diluidas.Los investigadores calcularon que la vacuna de dosis baja tuvo una efectividad de casi el 91%, basándose en 16 casos de covid-19 en menores que recibieron inyecciones placebos frente a tres casos entre niños vacunados.No se reportaron enfermedades graves entre ninguno de los jóvenes, pero los vacunados tenían síntomas mucho más leves que sus contrapartes no vacunados.Además, los niños pequeños que recibieron las inyecciones de dosis bajas desarrollaron niveles de anticuerpos tan fuertes como los adolescentes y adultos jóvenes que recibieron vacunas de concentración regular.Esa es información importante considerando que las hospitalizaciones de niños en su mayoría no vacunados alcanzaron niveles récord el mes pasado, indica la agencia AP. Si bien los niños no son considerados 'población de riesgo', han muerto más de 630 estadounidenses de 18 años o menos, según los CDC. Casi 6,2 millones de niños se han infectado con el coronavirus.El estudio no es lo suficientemente amplio como para detectar efectos secundarios extremadamente raros, como la inflamación del corazón que ocurre ocasionalmente después de la segunda dosis, principalmente en hombres jóvenes.