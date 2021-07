Pfizer anuncia una tercera dosis de vacuna Covid

Pero FDA y CDC dicen que no es necesaria

Pfizer dijo que está desarrollando una vacuna de refuerzo Covid para apuntar a la variante delta altamente transmisible. La FDA y los CDC avisaron que las personas completamente vacunadas "no necesitan una vacuna de refuerzo en este momento"La farmacéutica Pfizer dijo el jueves que está viendoy que está retomando sus esfuerzos para desarrollar una dosis de refuerzo de su vacuna que protegerá a las personas de las variantes de Covid-19 más transmisibles.Pfizer dijo que buscaría la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para una dosis de refuerzo en agosto, después de publicar más datos sobre cómo funciona una tercera dosis de vacuna.Pero en una reacción rápida e inusual, dos de las principales agencias federales dijeron unas horas después que los estadounidenses aún no necesitan refuerzos de vacunas Covid y quecuándo podrían ser necesarios.Horas después de que Pfizer emitiera su declaración, la FDA y los Centros para el Control y las Enfermedades emitieron una declaración conjunta diciendo que“Los estadounidenses que han sido completamente vacunados no necesitan una vacuna de refuerzo en este momento”, dijeron en su declaración FDA y CDC.Los funcionarios del gobierno de EE. UU. han enfatizado que las personas completamente vacunadas tienen un bajo riesgo de infección, incluso de la variante Delta o B.1.617.2, que es más transmisible que los linajes anteriores del virus.“Las personas que no están vacunadas siguen en riesgo. Prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se encuentran entre aquellos que no están vacunados. Alentamos a los estadounidenses que aún no han sido vacunados a vacunarse lo antes posible para protegerse a sí mismos y a su comunidad”, dice la declaración.Además, varios estudios han indicado que las vacunas de ARNm fabricadas por Pfizer y Moderna confieren protección a largo plazo.“La FDA, los CDC y los NIH (los Institutos Nacionales de Salud) participan en un proceso riguroso basado en la ciencia para considerar si podría ser necesario un refuerzo o cuándo. Este proceso tiene en cuenta datos de laboratorio, datos de ensayos clínicos y datos de cohortes – que puede incluir datos de compañías farmacéuticas específicas, pero no se basa exclusivamente en esos datos”, agregaron el comunicado ambas instituciones.Fue un mensaje claro para Pfizer, que ha estado insinuando la necesidad de una vacuna de refuerzo desde hace varios meses.