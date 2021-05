Piden derogar las tarifas de la Corte de Inmigración

(Incrementadas el año pasado en más de 700%)

Las tarifas afectan las apelaciones a fallos emitidos por jueces de inmigración y decisiones tomadas por funcionarios del sistema judicial migratorio. Abogados consideran que el costo sugerido el año pasado deja sin posibilidades a miles que buscan asilo.Una coalición integrada por 170 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes pidió al gobierno que, con carácter de urgencia, elimine las tarifas impuestas por el gobierno anterior que afectaron las apelaciones a decisiones de los jueces de inmigración y de funcionarios de la Corte de Inmigración (EOIR), colocando a miles de inmigrantes en el camino directo hacia la deportación de Estados Unidos.Por medio de una carta dirigida al fiscal general y a la procuradora adjunta, Merrick Garland, la procuradora adjunta Lisa Monaco, así como al director de la Oficina de Recisión de Casos de Inmigración (Corte), la coalición señala que las tarifas, anunciadas el 20 de enero del año pasado, “impusieron aumentos draconianos de tarifas para apelar decisiones de jueces y funcionarios”, medida que no solo entorpeció el debido proceso, sino que bloqueó el “acceso al asilo.A pesar de que fueron publicadas en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), el incremento no entró en vigor porque fue frenado por medio de una orden preliminar por un juez federal.“La regla de tarifas de EOIR es, en todos los sentidos, contraria a los principios del sistema legal de nuestra nación”, se lee en la carta. “Y también al compromiso del gobierno Biden-Harris de mejorar el funcionamiento de los tribunales de inmigración y protección de las personas vulnerables que comparezcan ante ellos”.Promesa de campañaEl 20 de enero Joe Biden presentó un plan de reforma migratoria (anunciado durante la campaña) que incluye un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados y crear un sistema migratorio más humano y accesible, sobre todo para inmigrantes vulnerables.Pero la promesa se topa con la regla de tarifas, incrementadas en un 786%, advierte la coalición.“Esta norma se encuentra entre las medidas antiinmigrantes y anti-refugiados bajo revisión de conformidad con a la Orden Ejecutiva del 2 de febrero de 2021”, dice la carta.El 2 de febrero Biden firmó tres órdenes ejecutivas que norman la planificación y puesta en vigor del nuevo sistema migratorio que busca sustituir la política de tolerancia cero de Trump.Instamos al Departamento de Justicia y a la EOIR “a tomar las medidas necesarias” para derogar la regla de tarifas y garantizar que cualquier reglamentación adicional al cobro de honorarios en los procedimientos de la EOIR “se adhiere al principio de que a ninguna persona se le niega el debido proceso o acceso al asilo, y otra protección autorizada por el Congreso contra la deportación basada en la incapacidad para pagar”, precisa la carta.En febrero del año pasado el entonces gobierno de Donald Trump anunció el aumento de tarifas de dos formularios clave de la EOIR que afectó a los extranjeros que pierden sus casos en la Corte de Inmigración o reciben una respuesta negativa por parte de funcionarios federales.En el caso del Formulario EOIR/26, que se utiliza para apelar la decisión de un juez de inmigración, la regla propuso un incremento de los $110 dólares que costaba en ese momento a $975 (un incremento de 786 por ciento). A su vez, el Formulario EOIR/29, que se emplea para apelar la decisión negativa emitida por un funcionario de inmigración, recomendó un alza de los $100 dólares que se cobraban a $705 dólares (un incremento de 541 por ciento).Las nuevas tarifas se sumaron a una larga lista de cambios y modificaciones de reglamentos que en los cuatro años del gobierno anterior dificultaron los trámites para que los extranjeros consigan beneficios migratorios legales disponibles, indicaron abogados.La coalición dice que la regla de tarifas de la EOIR “impone tarifas excesivas a los no ciudadanos que ya son vulnerables, muchos de ellos sin representación legal buscando defender su libertad y, a menudo, sus vidas en procedimientos antelos tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.Barrera infranqueableMientras la regla no sea eliminada, persiste la probabilidad de que entre en vigor, dicen las organizaciones.“Las nuevas tarifas levantaron un muro infranqueable a la justicia”, indican. “Las consecuencias son severas” e inmigrantes de larga data en el país y al que consideran su hogar, “consideran que sufrirán una deportación indebida como resultado de los cambios en la EOIR” hechos en febrero del año pasado.La gravedad de los daños planteados por la regla de tarifas EOIR “no se ha sentido, pero eso es solo porque un tribunal de distrito federal emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional para detener la entrada en vigor de las nuevas tarifas… No obstante, la amenaza permanece”, indicaron.La regla en suspenso también agregó una tarifa de asilo defensivo sin precedentes, no renunciable, un trámite que hasta ahora no se paga debido a que se trata de un beneficio legal disponible de carácter humanitario.