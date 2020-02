Piden la renuncia del Secretario de Justicia

Más de 2,100 exfuncionarios del Departamento de Justicia piden la renuncia de William Barr

Exfuncionarios del Departamento de Justicia de EEUU pidieron en una carta pública al Secretario de Justicia, William Barr, que renuncie a su cargo a raíz del manejo del caso de Roger Stone,un estrecho colaborador del presidente Donald Trump declarado culpable de siete cargos por la llamada trama rusa.La carta, cuyos extractos fueron publicados este domingo por medios locales, fue firmada por más de 2,000 ex fiscales federales y exfuncionarios."Las acciones del señor Barr al obedecer las órdenes personales del presidente, lamentablemente hablan más que sus palabras", puntualiza la carta citada por The Washington Post.Los exempleados señalan que "esas acciones y el daño que han hecho a la reputación del Departamento de Justicia, hacia su integridad y al Estado de Derecho, requieren que el señor Barr renuncie".Y al reconocer que tienen "pocas expectativas" de que el fiscal general abandone su cargo, señalan que "corresponde a los funcionarios de carrera del Departamento tomar las medidas apropiadas" para defender una justicia "apolítica y no partidista".La petición se conoce después de que cuatro fiscales que llevaban el caso judicial contra Stone tramitaron el pasado martes su renuncia luego de que Trump criticara la pena que habían pedido para su ex asesor y de que el Departamento de Justicia recomendara rebajarla.La renuncia de los cuatro fiscales, llegó unas horas después de que el presidente calificara de "horrible y muy injusto" el plan que tenían de pedir entre siete y nueve años de cárcel para Stone.Dos días después, el jueves, Barr aseguró que las críticas del presidente le están haciendo "imposible" hacer su trabajo y avisó de que no va a dejarse "intimidar o influir por nadie".La declaración del Secretario de Justicia durante una entrevista con la cadena ABC no cayó en saco roto y Trump reivindicó el viernes su "derecho legal" a interferir en casos que lleva el Departamento de Justicia.También el viernes el Departamento de Justicia reveló que no imputará al exdirector del FBI Andrew McCabe, considerado como uno de los enemigos de Trump, por mentir a los investigadores sobre una filtración periodística.Cuando era director interino del FBI, McCabe autorizó a esta agencia a que investigara a Trump en 2017, lo que lo convirtió en blanco frecuente de la ira del mandatario en Twitter.De igual forma, Barr ordenó ese día a fiscales externos que revisen el manejo que se ha hecho en la oficina de la Fiscalía General en Washington del caso penal contra el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y de otras causas, dijo el diario The New York Times.Flynn fue una de las primeras personas en declararse culpables durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la llamada trama rusa, que consistió en pesquisas sobre la supuesta injerencia de Moscú en los comicios presidenciales de 2016.