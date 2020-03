Planta de fabricación de piedra está contratando trabajadores. Se requiere levantar objetos pesados ​​de manera constante. Ambiente de almacén polvoriento con temperaturas calientes / frías.Horario de trabajo, lunes a viernes de 5:30 a.m. o 6:00 a.m. y la hora de salida depende de la finalización de la producción. Horas extras: muy probable.Seguro médico 100% pago por el empleador luego de 60 días, vacaciones pagas, 6 días festivos pagos, 401k y cuenta de gastos flexibles después de 1 año.Presente su solicitud en persona de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.Coronado 2806 Grandview Drive Simpsonville, SC 29680