Podrán los demócratas aprobar una reforma migratoria sin los republicanos

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, considera que "el momento es ahora" para dar ciudadanía a indocumentados; Raúl Ruiz, presidente del Caucus Hispano, dijo que podría ser bajo la regla de ReconciliaciónLos demócratas abogan a que lograr en el Congreso una reforma migratoria bipartidista, pero si los republicanos no quieren sumarse, ellos están listos para avanzar con un plan que otorgue a la ciudadanía a millones de indocumentados a través de la regla de Reconciliación.Lo anterior fue revelado por el representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus Hispano en el Congreso, durante un evento virtual organizado por la coalición We are home (Estamos en casa), donde la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), reconoció el apuro para avanzar con un proyecto de ley.“No esperaremos la oportunidad en lograr la ciudadanía para indocumentados, ‘dreamers’, portadores de TPS, trabajadores agrícolas”, dijo Ruiz.El representante, quien es médico de profesión, agregó que hay cuatro proyectos legislativos actualmente y conforme avancen las negociaciones los demócratas decidirán la mejor estrategia, pero apuntó que es viable apelar a la regla de Reconciliación.“Tenemos los argumentos”, afirmó. “Estamos trabajando para integrarlo en esa discusión… Tenemos un caso muy fuerte para presentar”.Ruiz explicó que, de esa forma, los demócratas no necesitarían a 10 republicanos para aprobar una reforma migratoria en el Senado, bajo el argumento de que la regla referida permite hacer modificaciones que impactan al presupuesto federal.Dijo que los beneficios económicos para el país el cambio legislativo serían varios, como $1.4 billones de dólares para las arcas, además de dos millones de trabajos mejor remunerados, lo que aumentaría el ingreso familiar.Ruiz indicó que ha un intenso trabajo con miembros del Senado, que han incluido reuniones con el líder de la mayoría, Chuck Schumer (Nueva York), y el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), quien trabaja la reforma impulsada por el presidente Joe Biden.Pelosi destacó la importancia y el momento aprobar la reforma que beneficie a millones de ‘dreamers’, personas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.“El poder y la amplitud de nuestro movimiento es innegable, y hoy cientos de inmigrantes recordarán a los demócratas que deben usar su mayoría para ganar la (reforma) migratoria”, dijo Pelosi. “El mensaje para los republicanos es que damos la bienvenida al bipartidismo genuino, pero no toleraremos los esfuerzos para desacelerar o descarrilar la reforma”.La presidenta de la Cámara recordó que el presidente Biden está comprometido con un cambio legislativo de fondo.Durante su primer discurso ante el Congreso, el presidente pidió a los legisladores aprobar “al menos”, la ciudadanía para trabajadores esenciales.“El presidente Biden está comprometido con un camino hacia la ciudadanía”, dijo Pelosi. “Ahora es el momento de que el Congreso actúe y finalmente traiga una solución permanente para los inmigrantes y sus familias”.Vivir con miedoAl evento virtual fueron invitados inmigrantes con distintos estatus, es decir, gente con TPS, pero también indocumentados, como Cristina Medina, una trabajadora agrícola que labora en la industria de uvas y nueces.Ella es parte de la UFW Fundation y lleva 23 años viviendo en los Estados Unidos, pero reconoce que ha vivido con miedo a ser deportada. Ha trabajado durante 15 años en el campo, donde también labora su esposo.“Vivo en la oscuridad, porque pienso que algún día no volveré a ver a mis hijos”, lamentó. “Le pido a Dios que haya una amnistía para indocumentados, porque tengo miedo de no volver a mi país a ver a mis padres”.Cristina vive en California y todos los días se levanta a las tres de la madrugada para ir al campo. Tiene varios trabajos relacionados con la cosecha de uvas y nueces, por ello debe encargar a alguien más a sus hijos pequeños. “Es duro dejar a mis hijos”, reconoció.La situación en el CongresoComo mencionó el congresista Ruiz, hay cuatro proyectos migratorios demócratas en el Congreso, de los cuales avanzaron la Ley de Sueño y Promesa y la Ley para Trabajadores Agrícolas, ambas aprobadas en la Cámara, pero necesitan su aval en el Senado.Los dos proyectos más amplios son la Ley de Trabajadores Esenciales, que permitiría la ciudadanía a cinco millones de indocumentados, además de la Ley de Ciudadanía 2021, propuesta por el presidente Biden, la cual contempla cambios de fondo al sistema migratorio, seguridad en la frontera y camino a la naturalización de 11 millones de indocumentados.