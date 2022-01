¿Podré llevarme bien con los demás este nuevo año 2022?

¿Querida Ceci?Hola mis queridos lectores como están, espero que muy bien, gozando con sus familias. Recibí una cartita de una de mis lectoras en la que me pregunta si será posible llevarse bien con las demás personas ahora que vamos a empezar con el 2022?Me cuentas que ni siquiera te llevas bien con tu jefa, sabes que es muy importante que te lleves bien con ella ya que es una condición diaria que tienes que verla. Esta situación hace que te sientas incomoda y es muy difícil llevarse con una persona asi.Trate de saludarla en la mañana, si no lo has hecho antes ahora tienes una mejor intención en tu corazón, será una sorpresa para ella.Mira te puedo asegura que te puedes llevar bien con las personas que te rodean. Se que un 50 por ciento comienza por ti. Todas las personas son diferentes, no nos levantamos con el pie derecho todos los días. Hay veces uno no se encuentra de un humor excelente, ya sea que estén enojadas por algo.Tienes que decidirte a llevarte bien con todos. Algo que es muy importante que puedas lograrlo de todo corazón con la buena intensión.El corazón reconoce cuando habla otro corazón y cuando hablas su idioma, traspasa los bloqueos que pudieras encontrar y asi lograr las buenas intenciones y veras que lo puedes lograr.Muchos deseamos que los demás cambien, y es posible que tengamos razón. El ego es más fuerte que el amor. La única forma de traspasar esas defensas, es cuando actuamos con amor. Sabrás que cuando lo estás haciendo, te sentirás cómoda en tu interior que es muy importante.Siembra con sinceridad y veras tus logros y observa lo bien que te sirve. Empieza desde ahora que empezamos este 2022.Buena suerte. Pueden escribirme a “Querida Ceci” cmsanez177@gmail.com. o al periódico Latino POB 522, Mauldin, SC 29662