Policía de Minnesota gritó «¡Taser!», dicen autoridades

Pero disparó su arma de fuego contra Daunte Wright, un hombre negro

Durante un arresto, una policía de un suburbio de Minneapolis tomó su arma de fuego en lugar de su pistola eléctrica ––que en EE.UU. se conoce como «Taser» –– y realizó un disparo que cobró la vida de Daunte Wright, un hombre negro desarmado de 20 años, en lo que las autoridades han calificado de disparo «accidental».La policía de Brooklyn Center, Minnesota, divulgó este lunes detalles de los hechos, así comomágenes de cámara corporal. Lo que dio cuenta de lo que ocurrió cuando policías intentaron detener a Wright este domingo tras una parada de tráfico, pero terminaron disparándole. La situación desató una noche de protestas y balaceras cerca de la comisaría de policía de la ciudad.La agente que disparó fatalmente a Wright fue identificada en la noche de este lunes como Kim Potter, según un comunicado de prensa de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés). Potter ha estado en el departamento de policía del Brooklyn Center durante 26 años, según la agencia.«Incomprensible»El alcalde de Brooklyn Center, suburbio donde le dispararon a Daunte Wright, calificó el tiroteo de «incomprensible» y «desgarrador». Todo, mientras un jurado en la cercana Minneapolis decide cuál será el futuro de Derek Chauvin, el policía acusado de la muerte de George Floyd, cuyo caso desató un verano de agitación social el año pasado.«Quiero decir que el corazón nos duele en este momento, sufrimos en este momento. Y reconocemos que esto no pudo haber sucedido en un peor momento», señaló el alcalde Mike Elliot. «Reconocemos que esto está ocurriendo cuando nuestra comunidad, cuando todo Estados Unidos, de hecho todo el mundo, observa a nuestra comunidad», añadió.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió «paz y calma». Mientras, las autoridades de Minneapolis y St. Paul declararon emergencias y toques de queda antes de los disturbios que se esperan por segunda noche consecutiva este lunes. Los condados de Hennepin ––donde se encuentra Brooklyn Center–– Anoka, Ramsey y Dakota también estarán bajo toque de queda.La Oficina de Detención Criminal (BCA, por sus siglas en inglés) del estado investiga el disparo y no participó la conferencia de prensa. Los funcionarios de la agencia no han respondido a la solicitud de comentarios.El jefe de policía de la ciudad, Tim Gannon, dijo que la publicación del video fue en aras de la transparencia y que la BCA no aprueba la divulgación de imágenes en investigaciones que están en curso.Gannon añadió que la parte de las imágenes de cámara corporal que se publicaron este lunes lo llevaron a pensar que el tiroteo fue accidental. También que las acciones de la agente antes del tiroteo fueron consistentes con el entrenamiento del departamento sobre pistolas eléctricas.«Mientras miraba el video y escuchaba las órdenes de la policía, creo que la agente tenía la intención de usar su pistola eléctrica. Pero, en cambio disparó al señor Wright con una sola bala», sostuvo Gannon. «Esto me parece ––por lo que he visto y por la reacción y angustia de la agente inmediatamente después–– que se trató de descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright», añadió.El video muestra a tres policías en una parada de tráfico. Sin embargo, el único video divulgado fue un clip de un minuto de la agente que disparó su arma.Gannon no reveló detalles sobre la policía, excepto para decir que es veterana del departamento y ahora está en licencia administrativa. También indicó que la ciudad dará a conocer su nombre, pero hasta la noche de este lunes aún no lo había hecho.«Sentí que la comunidad necesitaba saber lo que había sucedido. Necesitaban verlo. Yo necesitaba ser transparente. Y quiero ser franco», enfatizó Gannon.Es común, aunque no siempre obligatorio, que las agencias policiales entreguen investigaciones acerca de disparos a entidades externas. Esto para evitar la apariencia de un conflicto de intereses.Gannon dijo que le pidió a la BCA que investigara y presentara sus hallazgos, «independientemente de mí», a las autoridades y abogados para revisar el caso.Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que el disparo fue un asunto local. En ese sentido, indicó que el departamento no está involucrado en la investigación. El fiscal de distrito del condado de Hennepin dijo que enviaron el caso a otro condado para evitar una «apariencia de conflicto de intereses».Ben Crump, un abogado de la familia de Wright, calificó el tiroteo como «completamente evitable» e «inhumano».«Mientras Minneapolis y el resto del país continúan lidiando con el trágico asesinato de George Floyd, ahora también debemos lamentar la pérdida de este joven hombre y padre», dijo.Detalles de los lo que ocurrió con Daunte WrightWright conducía con su novia en la tarde de este domingo hacia la casa de su hermano mayor, cuando la policía lo detuvo en una parada de tráfico por una multa vencida, relataron las autoridades. Los agentes también supieron que Wright tenía una orden judicial pendiente e intentaron esposarlo, mientras él estaba parado afuera de su automóvil.El hermano mayor de Wright, Damik Bryant, dijo que le envió un mensaje de texto a Wright momentos antes del disparo. En la comunicación le preguntó por qué se estaba demorando tanto. Wright respondió con otro mensaje de texto, en el que indicó que lo detuvieron y le pidieron información del seguro, dijo Bryant. Entonces su hermano le dijo que llamara a su madre.Daunte Wright proporcionó a los agentes su nombre antes de llamar a su madre, relató Bryant.«Ellos le pidieron que saliera del auto. Y, sabes, su primer instinto fue decir: ‘¿Qué hice, qué esta mál?’ Y ellos le dijeron como: ‘Bueno, cuelga el teléfono, sal del auto ahora. Hablaremos contigo cuando salgas'», contó Bryant.«Él dijo que lo detuvieron (en la parada de tráfico) porque tenía ambientadores colgados en el espejo retrovisor», señaló la madre de Daunte Wright, Katie Wright, «Escuché que el agente de policía se acercó a la ventana y dijo: ‘Deje el teléfono y salga del auto’. Y Daunte dijo: ‘¿Por qué?’. Él dijo: ‘Se lo explicaremos cuando salga del auto'», dijo también la madre.«Entonces, escuché que el teléfono quedó en el tablero o se cayó. Y oí altercados, y escuché a los agentes de policía decir ‘Daunte, no corras'». Luego, el otro policía dijo: ‘Cuelga el teléfono'», antes de que sonara como si la llamada se hubiera colgado, añadió la madre.En las imágenes de la cámara corporal que se conocieron este lunes, una policía le dice a Wright «no lo hagas», mientras Wright se aparta de un agente para regresar al auto. Gannon dijo que en el video parecía que Wright intentaba irse.Se oye a la agente, que llevaba la cámara corporal cuyas imágenes se difundieron, advertir al hombre que va a usar su pistola eléctrica, antes de gritar repetidamente: «¡Taser! ¡Taser! ¡Taser!».Entonces, se escucha a la agente gritar: «¡Mie***! Acabo de dispararle».El video se detiene momentos después. Gannon dijo que el disparo parecía ser «una descarga accidental». Y añadió que la conducta de la agente que le disparó a Daunte Wright ––al gritar «Taser» tres veces para alertar a los oficiales cercanos que estaba a punto de disparar su pistola eléctrica–– fue consistente con su entrenamiento.Los hechos ocurrieron en Brooklyn Park, a unos 16 kilómetro de donde el expolicía de Minneapolis Derek Chauvin enfrenta un juicio por la muerte de otro hombre negro, George Floyd.Cientos de personas protestaron tras la muerte de WrightCuando se difundió la noticia de la muerte de Wright en la noche de este domingo, cientos de personas protestaron. Gannon dijo a periodistas que un agente de policía recibió un golpe en la cabeza por un objeto que arrojaron los manifestantes, quienes usaron latas de refrescos congelados y pedazos de piedras.La Guardia Nacional de Minnesota había planeado aumentar el número de soldados a medida que se acercan los argumentos finales en el juicio contra Chauvin. Más de 500 miembros de la Guardia se han activado. Además, la entidad dijo que planea aumentar el número de miembros en servicio, «en respuesta a los eventos durante la noche en Brooklyn Center».A medida que la ira por la muerte de Wright crecía el domingo por la noche, antes de que se supiera que el disparo parecía accidental, las imágenes aéreas de KARE mostraron varios autos de policía alrededor del lugar del accidente del Brooklyn Center atestados de multitudes. En el video se podía ver a personas que intentaban dañar los coches de la policía.Alrededor de 100 a 200 personas marcharon hacia el Departamento de Policía de Brooklyn Center, dijo John Harrington, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota (DPS, por sus siglas en inglés).Después del anochecer, una multitud se reunió alrededor del departamento de policía, Los agentes formaron una fila fuera del edificio, con algunos policías ubicados en la parte superior del establecimiento.Harrington señaló que hubo informes de personas que arrojaron piedras y otros objetos al edificio de la policía. También hubo reportes de disparos en el área, añadió.Mientras un grupo se quedó en el departamento de policía, una segunda multitud fue vista en el centro comercial Shingle Creek, donde se asaltaron alrededor de 20 negocios, de acuerdo Harrington. La mayoría de la gente en el departamento de policía se dispersó más tarde, añadió. Se arrestó a dos personas, dijo Gannon.Harrington también mencionó que las autoridades mantendrán una fuerte presencia en el área en los próximos días. Los toques de queda establecidos para este lunes van desde las 7 p.m. a las 6 a.m. También se retrogradó una vigilia planificada en el lugar de la muerte de Daunte Wright para cumplir con el toque de queda.«Verán una gran variedad de departamentos de policía de la Guardia Nacional, estatales y locales trabajando juntos durante los próximos dos o tres días», añadió Harrington.