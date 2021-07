"policías vestidos de civiles" armados con palos en La Habana

En medio de la tensión en Cuba surge un nuevo video que muestra varios autobuses alineados en La Habana de los que solo suele movilizar el gobierno y a un grupo de personas cargando unos palos mientras camina cerca de los vehículos.Las imágenes, cuya fecha exacta no se ha confirmado, surgen mientras en la isla se vive tensión por las manifestaciones en contra y a favor del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.Se ha visto en anteriores ocasiones situaciones con las que parecen operaciones similares sobre el terreno.En el video, que se ha hecho viral, se escucha a una persona asegurando que en realidad, no son ciudadanos comunes los que están llegando en los autobuses. “Todos son policías”, dice la persona, aunque los hombres en el video van vestidos de civiles.“Mira la cantidad de bates que traen, troncos de palo, palo grande en la mano para dar golpe duro, esto sí, después dicen que es el pueblo, lo trajeron en guagua (bus) para dar golpe. Después dicen que es el pueblo que estaba dando golpe”.El video, que tiene una duración de más de 2 minutos, no muestra qué ocurre antes o después de la llegada de los autobuses. Tampoco si se produjo algún enfrentamiento luego de la llegada del grupo al lugar.Varios medios internacionales también han compartido imágenes y testimonios sobre la movilización de personas supuestamente afines al gobierno cargando palos. Citan que los hechos ocurrieron en La Habana y Camagüey.El domingo se registraron protestas en varias localidades de Cuba. Hasta este miércoles, más de 150 detenidos o con paradero desconocido, según Human Rights Watch y el centro de derechos humanos Cubalex denuncian que hay más de 150 detenidos o desaparecidos.El presidente Miguel Díaz-Canel dijo este miércoles que ¨hay decenas de heridos, no se puede precisar la cifra exacta ahora. Hay muchos heridos que son de la parte del pueblo que trató de evitar esos hechos vandálicos, de la parte del pueblo que fue a defender el orden, la seguridad y la tranquilidad ciudadana¨, agregó.