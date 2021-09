Por qué el Mes de la Herencia Hispana comienza a mediados de septiembre

El Mes Nacional de la Herencia Hispana comienza el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre, dando a Estados Unidos la oportunidad de reconocer y celebrar a los miembros de nuestras comunidades y a sus antepasados que proceden deMéxico, partes del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y España."La comunidad latina y la historia latina son una parte fundamental de la historia de Estados Unidos", dijo Emily Key, directora de educación del Centro Latino del Smithsonian. "Y reconocerlo y entenderlo son razones clave por las que este mes es importante".He aquí porqué Estados Unidos conmemora el Mes de la Herencia Hispana y lo que debes saber al respecto.La historiaEn lugar de comenzar a principios de septiembre, el Mes de la Herencia Hispana se celebra durante 30 días a partir del día 15, un guiño a los aniversarios de la independencia nacional de varios países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua reconocen el 15 de septiembre como la fecha de su independencia, mientras que la independencia de México se celebra el 16 de septiembre y la de Chile el 18 de septiembre.La historia del Mes de la Herencia Hispana se remonta a 1968, cuando la celebración duraba solo una semana. El presidente Lyndon B. Johnson firmó una ley que designaba la semana del 15 de septiembre como "Semana Nacional de la Herencia Hispana", según la Oficina del Historiador y la Oficina de Arte y Archivos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.En ladeclaración inaugural, escribió sobre la "gran contribución a nuestra herencia nacional hecha por nuestra gente de ascendencia hispana, no solo en los campos de la cultura, los negocios y la ciencia, sino también a través de su valor en la batalla"."Ese fue un período en el que, sin duda, los chicanos del suroeste, los mexicoestadounidenses y los latinos de todo el país exigían una mayor inclusión y representación política, cultural, social, económica... de todo", dijo Geraldo Cadava, profesor de historia y de estudios latinos en la Universidad de Northwestern y autor de "The Hispanic Republican"."Era una demanda de mayor inclusión y representación y el reconocimiento de que los latinos juegan un papel importante en Estados Unidos", afirmó.No fue sino hasta casi 20 años después que la Semana de la Herencia Hispana se alargó a un mes entero bajo el mandato del presidente Ronald Reagan.El congresista Esteban Torres, de California, presentó un proyecto de ley para ampliarla, diciendo en sus comentarios de entonces: "Queremos que el público sepa que compartimos un legado con el resto del país, un legado que incluye artistas, escritores, campeones olímpicos y líderes en los negocios, el gobierno, el cine y la ciencia".El proyecto de ley de Torres se detuvo en la comisión, pero el senador Paul Simon, de Illinois, presentó un proyecto de ley similar que Reagan convirtió en ley.Las contribuciones de los hispanos y latinos a Estados Unidos son amplias y llenas de historia: Key señaló que la primera colonia conocida en EE.UU. no fue Jamestown, sino la colonia española de San Agustín en Florida."Los hispanos o latinos... han luchado en todas las guerras desde la Revolución Estadounidense", comentó. "Son dueños de negocios y veteranos y maestros y servidores públicos".Y añadió: "Los latinos son estadounidenses y forman parte de este tejido".Una población crecientePero el Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad para que el país reconozca no solo la rica historia de sus diversas comunidades hispanas, sino quiénes son hoy, dijo Félix Sánchez, presidente de la Fundación Nacional Hispana para las Artes."El Mes de la Herencia Hispana nos da la oportunidad de poner al día al pueblo estadounidense sobre quiénes son los latinos actualmente", señaló, "para proporcionar un contexto contemporáneo a todas nuestras comunidades que son muy diferentes, que forman parte del ecosistema latino".Parte de ese contexto contemporáneo es el hecho de que los hispanos y los latinos constituyen una parte cada vez mayor de la población general de Estados Unidos.El censo estadounidense de 2020 mostró que los hispanos y los latinos constituyen un grupo multirracial de rápido crecimiento: en 2020, 62,1 millones de personas se identificaron como hispanos o latinos, el 18% de la población estadounidense. Ese número había crecido un 23% desde 2010. En comparación, la población estadounidense que no es de origen hispano o latino creció solo un 4,3%, según los datos del censo.Entre 2010 y 2020, algo más de la mitad del crecimiento total de la población estadounidense, el 51,1%, se debió al crecimiento de los hispanos o latinos, según la Oficina del Censo.Este crecimiento es otra razón por la que el Mes de la Herencia Hispana es importante, indicó Key. "Si eres el 18% de la población, entonces también deberías tener representación, y deberíamos celebrar y entender a estas comunidades que constituyen una gran parte de la población del país".Celebración del Mes de la Herencia HispanaHay muchas maneras de celebrar el Mes de la Herencia Hispana, ya sea con libros, películas, documentales --las sugerencias de Cadava incluyen la serie de documentales de PBS sobre América Latina o el podcast "Latino USA"-- o la programación en vivo relacionada con los hispanos y los latinos y su historia en Estados Unidos."Si eso significa ir a un desfile de la Independencia de México, de los cuales hay muchos en todo el país en tu comunidad, debes hacerlo", afirmó.Por otra parte, museos como el Smithsonian tienen eventos y recursos de aprendizaje en línea para que las familias utilicen como aprendizaje guiado sobre los latinos y sus comunidades, incluyendo perfiles de patriotas latinos en la historia militar. La gente también puede visitar los museos locales, dijo, que tienen contenido y colecciones latinas.O simplemente pueden hablar con la gente de su barrio, dijo Key. "Habla con un amigo, con un compañero de clase, con un vecino, con el encargado de la tienda de comestibles o con el restaurante donde compras tus tacos favoritos", afirmó."A la gente le gusta compartir sobre su cultura y sus comunidades. ... Aprende sobre quiénes son y por qué están en los barrios en los que están, y descubrirás que probablemente tenemos más cosas en común de las que pensamos".Es importante tener en cuenta, según los expertos, que se puede reconocer y agradecer esa herencia en todo momento del año, fuera del periodo de 30 días entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. El Mes de la Herencia Hispana es un "mes de introducción" o un "punto de entrada", destacó Key, para aprender más sobre tus vecinos, compañeros y colegas y su herencia."Lo ideal sería que el Mes de la Herencia Hispana fuera innecesario", dijo Cadava, y añadió: "¿Es necesario un mes que sea esencialmente el Mes de la Historia de Estados Unidos, cuando la herencia latina, la herencia hispana y la herencia estadounidense significan lo mismo?"Sánchez comparte esta opinión, diciendo "El Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad para que la comunidad latina refuerce sus logros, pero también para que se extienda más allá de la comunidad latina, para recordarles que todos somos estadounidenses".