Por qué el senador Schumer cree que el último paquete de estímulo es el “más grande esfuerzo para reducir la pobreza en la historia reciente”

El proyecto de alivio de los demócratas no sólo propone repartir cheques por $1,400, también contempla ayuda para el desempleo, así como la extensión en la elegibilidad del Crédito Tributario por Hijos, estos apoyos de acuerdo con el líder de la mayoría en el Senado beneficiarán a millones de personas en estado vulnerableMinutos antes de que el paquete de estímulo por $1,900 billones de dólares fuera aprobado, el líder de la mayoría parlamentaria demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer no dudó en señalar que “el plan de rescate estadounidense será uno de los proyectos de ley contra la pobreza más grandes en la historia reciente”.El tercer paquete de estímulo, primero en la administración Biden, representa un respiro económico para las familias más necesitadas en todo el país. De acuerdo Schumer este esfuerzo podría sacar a millones de niños de la pobreza y ser el capital inicial para una vida mejor.El paquete de alivio propuesto Joe Biden no sólo erogará los cheques de estímulo por $1,400, ya que están contemplados múltiples beneficios para quienes sufren de desempleo, además se amplió la elegibilidad del Crédito Tributario por Hijos y hace que los pagos del crédito sean más altos.El IRS enviaría pagos directos recurrentes a los jefes de familias de julio a diciembre y cuadraría el resto en un pago global la próxima temporada de impuestos. De acuerdo con el Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, el paquete de estímulo podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil al beneficiar a 5 millones de niños.No hay requisitos de gasto específicos para el dinero del Crédito Tributario por Hijos, pero los padres seguramente pueden encontrar muchas formas de usar los fondos para sufragar los costos crecientes cuando se trata de criar a sus hijos.“Este plan es histórico”, dijo el presidente Joe Biden, enfatizando dos veces que el proyecto de ley puede reducir a la mitad las tasas de pobreza infantil, luego de que el Senado aprobó el proyecto de ley que fue trabajado desde que Biden asumió el cargo presidencial.En los próximos días la Camára de Representantes deberá afinar los detalles pendientes al proyecto de ley para enviarlo a la Casa Blanca para que el presidente firme la promulgación del mismo. Se espera que esto ocurra el 14 de marzo.