Por qué importa que los maestros enseñen sobre racismo

En Estados Unidos se está librando una batalla sobre qué deben enseñar los maestros en las escuelas.Al menos 37 estados del país han impulsado proyectos de ley que buscan regular el currículo académico en materias cruciales como la raza, la sexualidad y la historia.En Indiana, legisladores estatales buscan prohibir que los maestros incorporen "ideología antiestadounidense" a sus clases. Si la legislación es aprobada, quienes incumplan podrán ser demandados.Y en Carolina del Sur, legisladores buscan impedir que los maestros discutan con sus alumnos cualquier tema basado en creencias políticas que genere "incomodidad, culpa o angustia".En el Mes de la Herencia Negra, se entrevistó a unos maestros afrolatinos para preguntar sobre la importancia de que las escuelas permitan enseñar libremente sobre historia y racismo en un contexto de creciente polarización política.Wendy Valdez, una maestra de preparatoria en el Bronx, Nueva York, dijo que los esfuerzos de los estados por restringir la libertad educativa son "completamente preocupantes"."De verdad que causa mucha ansiedad el pensar siquiera que no pudiéramos enseñarle a nuestros niños, esconder parte de la historia", lamenta la maestra, quien imparte clases de inglés como segundo idioma a niños de entre 14 y 17 años.La mayoría de sus alumnos, dice, son adolescentes inmigrantes con poco bagaje en temas de raza y etnicidad. No muchos de ellos conocen sobre la historia de Estados Unidos y están ávidos de recibir información sobre su país adoptivo."Llegan a una edad donde no conocen la historia de este país. Martin Luther King, la Guerra Civil, Rosa Parks. Les gusta mucho y la aprenden y la discuten y hacen preguntas, entran a la computadora, quieren saber más", defiende la maestra.En su mayoría, las restricciones en torno al tema racial buscan frenar la enseñanza de la llamada "Teoría crítica de la raza" (Critical Race Theory), un enfoque académico que argumenta que el racismo se ejerce de manera sistémica y estudia cómo se arraiga en las instituciones.Quienes se oponen a esta teoría, incluidas altas figuras del Partido Republicano, la rechazan por compararla con el Marxismo."Esa teoría dice que todo Estados Unidos y todo el mundo viven una guerra de razas, que toda persona blanca es racista”, dijo en Ted Cruz, senador republicano por Texas, el año pasado.Organizaciones de raíz hispana como Iniciativa Libre tienen la posición de que no todos los inmigrantes o personas negras han sufrido opresión."Categorizar a todo latino y afroamericano como oprimido es injusto", defiende Daniel Garza, presidente del grupo.Pero no pocos maestros rechazan que se justifiquen las restricciones sobre lo que pueden o no enseñar, basándose en conceptos tan politizados."Cuando yo impartí clases en las escuelas del condado de Miami-Dade por cinco años nunca hablé de la "Teoría crítica de la raza", dice la doctora Mildred Boveda, quien enseña en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Pennsylvania. "Casi no se menciona en las escuelas. Es algo que se estudia más en el nivel universitario".Los niños no están aprendiendo esta corriente de pensamiento en las aulas de Estados Unidos, por eso esta profesora defiende que limitar las conversaciones sobre raza y racismo en las aulas solo conduce a la ignorancia y la confusión."Eso les da el derecho a padres maestros y estudiantes blancos a quejarse y silenciar a los maestros que hablan de cosas incómodas como la historia de la esclavitud", defiende la profesora. "El problema es el racismo, pero si uno dice que el problema es hablar de racismo, entonces la energía va a silenciar la conversación y no enfrentar el racismo que otros sufrimos".Pero familias conservadoras dicen que la “Teoría crítica de la raza” es peligrosa y que no ven necesario que a sus hijos y nietos se las impartan en las escuelas."No digo que no existan focos racistas en algunos lugares, pero Estados Unidos es un país de inmigrantes, que le abre las puertas a todo el mundo", defiende Flor de María Sulbarán, una abuela de Ohio. "Decir que Estados Unidos es un país racista y enseñarles eso a los niños sería un grave error".Maestros como el doctor Alain Lawo-Sukam, quien enseña en la Universidad de Texas A&M, abogan por la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas sin temor a represalias. Y por un currículo más inclusivo."La historia es muy importante. Si la gente no conoce lo que ha pasado, van a repetirlo", dice. "Pienso sinceramente que es mejor conversar".El Senado de Texas aprobó una propuesta de ley para evitar que sea un requisito aclararles a los alumnos que ejemplos de supremacía blanca como la esclavitud, el Ku Klux Klan y los grupos de odio son "moralmente incorrectos".Los maestros entrevistados dijeron que esta prohibición dificultaría la enseñanza sobre la lucha por los derechos civiles en el país."Hablar de los hispanos o latinos y de los afroamericanos o de las personas negras, siempre ha habido esta simbiosis. No son dos grupos separados", dice el profesor Lawo-Sukam. "No podemos sobrevivir aquí como minorías sin esta alianza".Traer experiencias y conversaciones diversas a las aulas es fundamental para que los estudiantes entiendan su propia historia, dicen otros educadores."La falta de una educación humanizada de la historia negra ha conducido a que haya más gente negra encarcelada, empobrecida y asesinada. Que haya más mujeres negras que padezcan de violencia obstétrica y otro tipo de violencias", defiende la profesora Bárbara Abadía-Rexach, quien imparte clases en la Universidad Estatal de San Francisco."En Estados Unidos la gente latina, aunque muchas veces se marca como blanca, sabemos que no es considerada como tal sino como de color, aliens, etc", dice. "Entonces esta no es una lucha solamente de la gente negra".La mayor parte de sus estudiantes proviene de Centroamérica. Lo que aprenden en el aula les ha ayudado a reafirmarse como personas latinas o afrolatinas."A veces me dicen: ‘profesora, en mi familia hay gente que tiene su tono de piel, su textura de cabello, sus rasgos fenotípicos. O sea, yo también puedo decir que en mi familia hay gente negra, ¿verdad?’ Entonces sienten en mi salón un espacio seguro", cuenta Abadía-Rexach."Más allá de educar sobre las personas negras es educar de una manera antirracista. Si usted dice que no es racista, pregúntese: ¿es antirracista?", argumenta.Los niños, dice la profesora Boveda, necesitan escuchar en las escuelas sobre temas complejos como el racismo "para sentir que son parte de la historia".Y sus padres deben entender a los afrolatinos como un puente entre la comunidad hispana y la afroestadounidense. Por eso, profesores como ella recomiendan a las familias latinas educarse y fomentar diálogos importantes."Es el vehículo que tenemos para que ellos puedan comenzar esas conversaciones y decir lo que está en su mente y expresar lo que sienten", dice la profesora de preparatoria del Bronx Wendy Valdés.Proteger el derecho de los estudiantes a recibir este contenido en las aulas beneficiará a todos."Es mejor mirarnos nosotros mismos en el espejo y preguntarse: ¿soy parte del problema o de la solución?