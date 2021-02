¿Por qué la gente se resfría estando en cuarentena?

Durante un invierno en el que la tos más leve puede provocar un viaje de pánico a un centro de pruebas de coronavirus, es importante comprender cómo funcionan estas dos infecciones y por qué puedes contraer una, incluso si estás relativamente protegido de la otra.Si hemos aprendido una cosa en los últimos meses, es que el coronavirus que causa Covid-19 es altamente contagioso. “Pero el virus que causa Covid-19 es solo un virus”, dice Catherine Troisi, PhD, epidemióloga de enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública de UTHealth en Houston. "Por otro lado, hay cientos de diferentes tipos de virus que pueden causar lo que llamamos un resfriado común".Esos números pueden hacer que sea mucho más difícil evitar contraer un resfriado, aunque tengamos cuidado, porque significa esquivar más de 200 patógenos diferentes.Contraer un resfriado de uno de los muchos rinovirus que los causa puede ser particularmente fácil, a pesar de todas nuestras precauciones actuales.Los estudios han encontrado que los rinovirus pueden permanecer en las superficies (con la potencia suficiente para infectarte) durante más de 24 horas.También es más probable que sobrevivan a un desinfectante para manos o una toallita desinfectante a diferencia del coronavirus que causa Covid-19.Los resfriados, como la Covid-19, se pueden transmitir a través del aire. Pero si te resfrías este invierno, a pesar de usar tu mascarilla y respetar el distanciamiento social, es probable que los gérmenes entren en contacto con superficies infectadas.La razón número uno por la que todavía tenemos resfriados este invierno (y parte de la razón por la que los casos de Covid-19 todavía están aumentando) es probablemente la más sencilla: Incluso entre las personas que hacen un esfuerzo de buena fe por ser cuidadosos, las precauciones que estamos tomando no son, y en muchos casos no pueden ser, perfectas.Por ejemplo, podríamos quitarnos las mascarillas en determinadas situaciones en las que deberíamos seguir usándolas.Es posible que no podamos evitar algún contacto cara a cara debido a nuestros trabajos. Es posible que toquemos superficies infectadas y luego nos toquemos la cara sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo.También es importante recordar que la transferencia presintomática ocurre con los resfriados, al igual que ocurre con la Covid-19. Por eso, para ambas enfermedades, evitar a los enfermos no es suficiente.Puede ser complicado determinar si un resfrío o un dolor de garganta es solo un resfriado molesto (pero en su mayoría inofensivo) o el Covid-19 potencialmente grave. “Un resfriado común generalmente nos afecta del cuello hacia arriba: congestión, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, tal vez una tos o fiebre leves”, dice Schaffner. "Pero si sientes que la congestión se mueve hacia tu pecho, tienes problemas para respirar, tu tos se vuelve más persistente o tienes fiebre de más de 100 grados, debes llamar a tu proveedor de atención médica".Schaffner también dice que cualquier persona que tenga un alto riesgo de complicaciones por Covid-19 debe comunicarse con su médico a la primera señal de cualquier síntoma posible. Este invierno, el mejor consejo podría ser: En caso de duda, hazte la prueba.