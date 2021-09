“Querida Ceci”

¿Porque algunas personas no tenían comunicación con sus padres cuando eran chicos?

¡Hola mis queridos lectores! ¿Cómo están? Espero que bien y gozando con su familia de este tiempo tan rico y agradable. Acabo de recibir una carta en la que me escribe Patricia y me dice que ella no tubo comunicación con sus padres, que ella no tuvo una infancia feliz y siente que sus padres son los culpables que ella no es feliz ahora de adulta, fuese como fuese tu infancia, buena o mala, tu y únicamente tù estas a cargo de tu vida te puedes pasar toda la vida culpando a tus padres y al entorno, pero lo único que conseguirás con eso es mantenerte estancado con hábitos de víctima, jamás te servirá para conseguir el bien que dices desear.El amor es la mejor goma de borrar que conozco. El amor borra hasta los recuerdos más dolorosos y profundos. Porque penetra más a fondo que ninguna otra cosa.¡Si tus imágenes mentales del pasado son muy fuertes y te pasas la vida afirmando ‘¡Todo es culpa de ellos’, te quedaras estancado deseas una vida de dolor o una vida de alegría!Mírate a los ojos, y amate y ama al niño interior. Mis años de adolescente fueron los más difíciles, pero no quería escuchar a aquellas que tenían las respuestas en especial los adultos.Deseaba aprenderlo todo yo sola porque no confiaba en la en la información que me daban los adultos sentía una especial animosidad contra mis padres porque vi como maltrataban físicamente a mi hermana más pequeña y no comprendía como mi madre toleraba que mi papa agrediera a mi hermanita.Me sentía incomprendida y estaba segura que concretamente mi familia y en general el mundo entero estaba en contra mía, y a través de los años he descubierto que muchas personas jóvenes comparten esos mismos sentimientos y que se sienten atrapados sojuzgados, vigilados e incomprendidos.Ciertamente seria fabuloso tener unos padres comprensivos, atentos y adaptables a todas las situaciones, pero en la mayoría de los casos no es posible. Aunque nuestros padres no sean más que seres humanos, como el resto de nosotros y muchos los consideramos injustos, exagerados y poco razonables y no pensamos como fueron ellos educados y en muchos casos de forma ignorantes eran tiempos diferentes, quizás ni siquiera tuvieron educación que nosotros tenemos. Buena suerte.Dios los bendiga. Pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com o al Periódico Latino Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662