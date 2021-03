¿Porqué esta atrasado el cheque de estimulo?



Aquellos padres de familia con problemas de manutención de los hijos.



La gente que no declara el impuesto sobre la renta por bajos ingresos.

Las familias con estatus migratorio mixto, es decir, donde uno de los padres es indocumentado.

A los que viven en territorios de EE.UU.



Las personas que no califican para cheque de estímulo, pero sí por los $1,400 por dependiente, debido a que no tienen trabajo.



Más de 30 millones de personas no recibirán pronto sus $1,400 dólaresAunque el IRS presume el envío de más de 120 millones del tercer cheque de estímulo, la agencia sigue bajo presión por 30 millones de beneficiarios.La alerta fue lanzada por un grupo de demócratas en la Cámara de Representantes, quienes exigen depositar o enviar lo antes posible los fondos a beneficiarios del Seguro Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario, la Junta de Retiro Ferroviario y Asuntos de Veteranos.El IRS argumentaba que no tenía todos los archivos necesarios para procesar los pagos, ya que esas personas no reportan impuestos.La Administración del Seguro Social entregó sus archivos al IRS el jueves pasado, pero los pagos tardarán en ser procesados.El representante Bill Pascrell (Nueva Jersey), presidente del subcomité de Vigilancia del Comité de Medios y Arbitrios, envió una carta al IRS, la cual firmaron Richard Neal (Massachusetts), presidente del Comité de Medios y Arbitrios; John Larson (Connecticut), presidente del subcomité de Seguridad Social, y Danny Davis (Illinois), presidente del Comité de Trabajadores y Soporte Familiar.La Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (AARP, en inglés) también presionó a la Administración del Seguro Social y al IRS para que se pusieran de acuerdo y establecieran una fecha de cuándo se enviaría el pago a sus miembros.Los demócratas culparon al comisionado de la Administración del Seguro Social, Andrew Saul, quien fue designado por el expresidente Donald Trump.Otros grupos que podrían tener retrasos con su ayuda son:Enes posible dar seguimiento al proceso de IRS.