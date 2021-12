Porque se redujo el tiempo de aislamiento del covid-19

Las autoridades de salud explican ante la crítica de algunos expertos y personal médico

Las autoridades de la salud de Estados Unidos explicaron su decisión de acortar de 10 a cinco días el tiempo de aislamiento recomendado para una persona con un caso positivo de COVID-19 pero que no tiene síntomas, luego de que la medida generara críticas por parte de algunos expertos y temor de que aumente la confusión en la población.La nueva guía dada a conocer el lunes por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha planteado preguntas sobre cómo se diseñó y por qué se cambió en medio de un repunte de contagios impulsado en gran parte por la variante ómicron, que es altamente contagiosa.Grupos de personal de enfermería han señalado que esto no prioriza el bienestar de quienes trabajan desde hace dos años en los hospitales en la lucha contra la pandemia. Algunos especialistas señalan que algunas de las recomendaciones pueden ser imprudentes.Rochelle Walensky, directora de los CDC, señaló que las nuevas pautas están basadas en los datos científicos disponibles sobre la precisión de las pruebas del COVID-19 y el tiempo que una persona puede contagiar el virus. La especialista dijo que "debemos adaptarnos", ya que el virus también "ha demostrado su capacidad para adaptarse rápidamente", durante una sesión informativa en la Casa Blanca.El doctor Anthony Fauci, máximo experto en enfermedades infecciosas del país, indicó además que la variante ómicron, a quien se le atribuye el repunte de casos de fin de año, genera casos más leves que la anterior variante delta y un menor riesgo de hospitalización.Los nuevos casos de COVID-19 han ensombrecido la Navidad y el Año Nuevo. Pero Fauci aseguró que no es necesario cancelar las pequeñas reuniones en casa entre familiares y amigos vacunados que hayan recibido la dosis de refuerzo.Fauci ha pedido evitar en cambio las grandes aglomeraciones. “Si sus planes son ir a una fiesta por Año Nuevo de 40 o 50 personas con todas las campanas y silbatos y todo el mundo abrazándose, besándose y deseándose un feliz año nuevo, yo recomendaría encarecidamente que este año no lo hiciéramos”, advirtió.“Si está infectado por el SARS-CoV-2, independientemente de su estado de vacunación, debe aislarse durante cinco días. Durante los periodos de aislamiento, lo mejor es que lleve una mascarilla cerca de las personas de su hogar para evitar la propagación del virus en casa”, explicó la funcionaria.“Después de cinco días, si está asintomático o si sus síntomas se han resuelto en gran medida, puede dejar el aislamiento siempre que siga usando una mascarilla cuando esté con más personas, incluso en el hogar, durante otros cinco días”, agregó.Walensky explicó que el mayor período de contagio ocurre de uno a dos días antes de que se desarrollen síntomas y los tres días posteriores a los primeros signos de la enfermedad. “Y si lo mapea, esos cinco días representan entre el 85% y el 90% de toda la transmisión que se produce”.Algunos expertos están en desacuerdo con estos cambios.“No creo que haya ningún gran cambio en la ciencia que justifique un cambio en la orientación”, dijo Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud sobre la Ley de Salud Nacional y Global.La guía “tiene mucho más que ver con la función social que con la ciencia”, agregó Gostin.Walensky también se refirió al factor social en la decisión. Indicó que las nuevas pautas “realmente tenían mucho que ver con lo que pensamos que la gente podría tolerar“.“Hemos visto tasas relativamente bajas de aislamiento para toda esta pandemia”, dijo. “Algunos estudios han demostrado que menos de un tercio de las personas se aíslan cuando lo necesitan”, agregó.Uno de los puntos más cuestionados es que se permite a los pacientes terminar el aislamiento si no tienen síntomas sin necesidad de realizarse una prueba."Es francamente imprudente proceder de esta manera", dijo el Dr. Eric Topol, fundador y director del Scripps Research Translational Institute, a la agencia The Associated Press. “Es vital utilizar una prueba rápida o algún tipo de prueba para validar que la persona no es infecciosa”, agregó.La directora de los CDC remarcó al respecto que la decisión se basa en las investigaciones disponibles y que las pruebas del COVID-19 no siempre son buenos indicadores de si alguien todavía es contagioso."Lo que sí sabemos es que la prueba de PCR después de la infección puede ser positiva hasta por 12 semanas, por lo que no será útil. No transmitirá el virus durante todo ese período de tiempo", aseguró Walensky.La decisión de los CDC fue tomada en medio de una escasez de pruebas en todo el país por el aumento de casos y el gran movimiento de las celebraciones de fin de año.Aunque los trabajadores de la salud sí deben realizarse pruebas de coronavirus antes de retornar a los hospitales, las nuevas recomendaciones también acortan su cuarentena. La Asociación Estadounidense de Enfermeras (ANA, por sus siglas en inglés) indicó este miércoles que está “profundamente preocupada” por el posible impacto del cambio.“Esta guía es prematura dado lo que se sabe sobre la variante ómicron y aconseja a favor de las necesidades económicas en lugar de tener en cuenta las necesidades en términos de salud de las enfermeras y otros trabajadores”, indicó la asociación de personal médico en un comunicado.Los CDC han estado bajo presión del sector público y privado, para explorar formas de acortar el tiempo de aislamiento y reducir el riesgo de escasez severa de personal en medio del aumento de casos. Miles de vuelos de aerolíneas han sido cancelados en los últimos días ante la falta de personal por un repunte atribuido a ómicron.La industria de las aerolíneas aplaudió el cambio. “La decisión es la correcta basada en la ciencia”, dijo el grupo Airlines for America.Los comercios también se benefician con la medida. Qamara Edwards, directora de negocios y eventos de Sojourn Philly, que posee cuatro restaurantes en Philadelphia, dijo a The Associated Press que alrededor del 15% de sus empleados están enfermos con COVID-19 y la dotación de personal es escasa.Los cambios de los CDC son “excelentes para las empresas, permiten que las personas regresen al trabajo antes de lo esperado”, dijo Edwards, aunque comprende por qué los trabajadores pueden mostrarse reacios y preocupados por su salud.El número de hospitalizaciones ronda las 60,000, es decir, aproximadamente la mitad de la cifra registrada en enero, según informaron los CDC. Y según una previsión de la agencia publicada el miércoles, más de 44,000 personas podrían morir de COVID-19 en las próximas cuatro semanas. En Estados Unidos suelen producirse entre 12,000 y 52,000 muertes por gripe en un año.