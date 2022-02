Preocupaciones de ‘dreamers’ ante falta de reforma migratoria

El fracaso de la reforma migratoria en el Congreso ha exacerbado las preocupaciones de los inmigrantes indocumentados, incluso entre aquellos con alguna protección provisional, como los 'dreamers', quienes temen ser deportados y separados de sus familias“Un abrumador 91.6 por ciento… informó preocupaciones sobre su propia seguridad física o la de su familia, la capacidad de acceder a la atención médica o la educación, la seguridad alimentaria o el riesgo de quedarse sin hogar si fueran deportados a sus respectivos países de nacimiento”, indica una encuesta de U.S. Immigration Policy Center de la Universidad de California, San Diego; United We Dream; el National Immigration Law Center y el Center for American Progress (CAP).Agrega que el 40.1 por ciento de los encuestados dijo que al menos una vez al día llega a su mente la preocupación en ser detenido o deportado; mientras que el 48.6 por ciento teme que eso pueda ocurrir con un familiar.El 69.8 por ciento de los ‘dreamers’ con hijos consideró que su principal temor es ser separados de ellos, debido a la deportación y, en el mismo sentido, el 68.3 por ciento “piensa una vez al día” sobre el miedo de “no ver crecer a sus hijos debido a la deportación”.Se trata de la séptima edición de esta encuesta sobre los beneficiarios del programa para los Llegados en la Infancia (DACA), lo cual ocurre en medio del fracaso en el Congreso de una reforma migratoria.“Sólo un camino hacia la ciudadanía brindará las protecciones permanentes que merecen los beneficiarios de DACA y todos los inmigrantes indocumentados”, consideró Nicole Prchal Svajlenka, directora asociada de Investigación sobre Políticas de Inmigración del CAP.El reporte confirmó investigaciones que ilustran las contribuciones de los ‘dreamers’ a la economía de los EE. UU. y sus comunidades.“Aproximadamente 9 de cada 10 encuestados están actualmente empleados o inscritos en la escuela”, revela el sondeo. “Los resultados de la encuesta de 2021 también muestran que, en medio de la continua incertidumbre sobre el futuro del programa y la actual pandemia de COVID-19 son vulnerables los avances que se lograron con el programa de protección migratoria”.El salario promedio por hora de los encuestados se duplicó, al pasar de $10.94 a $22.90 dólares, es decir un incremento de 109.3 por ciento.“Estos salarios más altos no solo son importantes para los beneficiarios y sus familias, sino también para los ingresos fiscales y el crecimiento económico a nivel local, estatal y federal”, señala el reporte.Se agrega que el Congreso debería tomar una decisión sobre reforma migratoria para proteger a estos y otros inmigrantes, debido a los desafíos legales que enfrentan al no tener ciudadanía.“Los beneficiarios de DACA podrían enfrentar daños generalizados si pierden su estatus, incluido un alto riesgo de posible detención, deportación y separación familiar”, se acota.DACA ha otorgado autorización de trabajo a más de 830,000 jóvenes indocumentados en todo el país.“DACA es una política transformadora que sigue siendo un salvavidas para cientos de miles de jóvenes inmigrantes y sus seres queridos, pero no reemplaza una solución permanente”, consideró Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.Hincapié y Karen Fierro Ruiz, beneficiaria de DACA y coordinadora de Políticas y Defensa de United We Dream, coincidieron en la urgencia de la reforma migratoria.“Nuestra encuesta más reciente de DACA confirma de manera irrefutable que millones necesitan y merecen un alivio permanente a través de un camino hacia la ciudadanía”, dijo Fierro Ruiz.Una propuesta de protección para indocumentados quedó estancada en el Senado, debido al fracaso del proyecto ‘Build Back Better’ (BBB – Reconstruir Mejor), donde se incluiría el plan migratorio.Otros datos relevantes79.8% de los ‘dreamers’ están actualmente empleados.43.8% ciento se cambió a un trabajo con mejor paga.35.4% se cambió a un trabajo con mejores condiciones de trabajo.43.3% se cambió a un trabajo con seguro médico u otros beneficios.