Prepárese para cuando azoten las tormentas

El 1o de junio marcó el inicio de la temporada 2021 de huracanes en el Atlántico, y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) advierte sobre el aumento los riesgos como resultado de huracanes y tormentas severas.La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) predice que la media de la temporada de huracanes en el Atlántico reflejará más tormentas. La Universidad Estatal de Colorado pronostica un panorama más grave para la temporada de tormentas y huracanes: 17 tormentas con nombre, 8 huracanes y 4 huracanes mayores para este año.Antes de la tormenta se recomienda:Instalar en cada piso de su hogar y afuera de cada área de dormir alarmas de monóxido de carbono que funcionen con baterías o alarmas que tengan baterías de respaldo.Coloque alarmas de humo en todos los pisos de la casa, dentro de cada habitación y afuera de las áreas para dormir.Presione el botón de prueba cada mes para asegurarse de que las alarmas de humo y de monóxido de carbono estén funcionando; y cambie las baterías si es necesario.Tenga suficientes linternas y baterías extras a la mano en caso de apagón eléctrico.Use linternas en lugar de velas. Si tiene que usar velas, no las encienda sobre algo o cerca de algo que pueda incendiarse. Nunca deje velas sin supervisión. Apague las velas al salir de la habitación y antes de dormir.Recuerde que una tormenta puede sembrar el caos y causar destrucción masiva y pérdida de vidas. ¡Infórmese, prepárese y cuide su seguridad!Visite SeguridadConsumidor.gov.