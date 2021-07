Presenta cargos contra la Organización Trump y a su jefe de finanzas

Un gran jurado de Manhattan acusó formalmente a la Organización Trump y a su director financiero, Allen Weisselberg, el miércoles, en relación con una investigación fiscal, según personas familiarizadas con el asuntoLos cargos específicos contra la compañía y su director financiero no fueron claros de inmediato, pero se espera que sean revelados este jueves.De hacerse oficial, será el primer proceso en cortes contra la Organización Trump desde que empezó a ser investigada hace más de tres años por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance. Hay otra investigación paralela de la fiscalía del estado de Nueva York.Según una publicación , los cargos están relacionados con presuntos delitos fiscales en relación con una variedad de ventajas y beneficios otorgados a los empleados. se espera que Weisselberg sea procesado por evadir impuestos sobre beneficios recibidos en el ejercicio de su cargo (como vehículos, pagos educativos o alojamientos), pero no declarados debidamente a la Oficina de Impuestos.No se espera que el expresidente Trump sea acusado, pero la fiscalía ha dicho que la investigación sigue abierta. Sin embargo, los cargos contra Weisseslberg son un golpe para el exmandatario, quien ha dicho que las investigaciones neoyorquinas en su contra son parte de una represalia política.Si en el proceso, la fiscalía lograra demostrar que la práctica de esconder al fisco esos beneficios era más extendida de lo que se sabe hasta ahora, la empresa de Trump podría ser demandada por fraude y junto a ella sus principales directivos, entre quienes están los hijos de Trump.“La mayor cacería de brujas de la historia”: Donald Trump reacciona a nombramiento de jurado indagatorioLas imputaciones son resultado del aceleramiento que experimentó la causa luego de que en febrero la oficina de Vance recibiera finalmente las declaraciones de impuestos de Trump y su compañía que solicitaba desde hace meses, gracias a la decisión de la Corte Suprema de no aceptar el caso para bloquear las citaciones que se le hacían a los contadores del exmandatario. Fue la segunda oportunidad que el máximo tribunal falla en contra de las aspiraciones de Trump.La corte ratificó una orden adoptada en julio pasado que permitía al equipo de Vance tener acceso a los documentos. La negativa de la Corte Suprema puso fin a meses de litigio legal y permite a la fiscalía continuar sus investigaciones sobre las finanzas de la Organización Trump.De acuerdo con reportes de medios, los fiscales accedieron a millones de páginas de documentación de declaraciones de impuestos y otros papeles financieros que van desde enero de 2011 a agosto de 2019, lo que implica que se incluyen dos años en los que Trump estuvo en la Casa Blanca.En mayo se informó que Vance había convocado un gran jurado, lo que daba la impresión de que la fiscalía consideraba que tenía un caso sólido como producto de su investigación y quería blindarlo con la opinión de un gran jurado.Doble frente legal en Nueva YorkOriginalmente, Vance investigaba los pagos que recibieron dos mujeres que dicen haber tenido relaciones extramaritales con Trump antes de la campaña presidencial del 2016 y posibles manipulaciones de documentos comerciales.Pero en agosto pasado por documentos presentados ante la corte trascendió que están investigando a Trump y su compañía por posible fraude bancario y de seguros.A mediados de mayo la oficina de la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, que ya estaba llevando a cabo una investigación civil de la compañía del expresidente, indicó que está investigando criminalmente a la Organización Trump, en conjunto con el fiscal de distrito de Manhattan.James lidera una investigación criminal sobre si la compañía de Trump informó falsamente el valor de las propiedades para garantizar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales. Su investigación se centraba en un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles.