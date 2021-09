Presuntos conspiradores del 11 de septiembre comparecen en la audiencia previa

Incluido Khalid Sheikh Mohammed

Bahía de Guantánamo, Cuba - Cinco presuntos conspiradores del 11 de septiembre, incluido Khalid Sheikh Mohammed, quien ha sido llamado el cerebro detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, comparecieron en un tribunal militar para una audiencia previa al juicio en la Base Naval de Guantánamo, Cuba, el martes. Los cinco están acusados ​​de tener alguna participación en la planificación y ejecución de los ataques terroristas de 2001.La audiencia previa al juicio es la primera vez que los cinco detenidos comparecen ante el tribunal desde febrero de 2020. Junto con Mohammed, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi también están acusados en el caso. Si son declarados culpables, los cinco podrían recibir la pena de muerte.El caso ha enfrentado una serie de desafíos desde y antes de que los detenidos fueran procesados ​​en Guantánamo en 2012 durante la administración de Obama. La pausa más reciente de 18 meses fue causada por la pandemia de covid-19 en curso y los cambios de personal.Mohammed y los otros cuatro detenidos iban vestidos con atuendos culturalmente apropiados proporcionados por sus abogados. Mohammed apareció en la corte con un sombrero estilo pakul, con una camisa blanca que le cubría la cabeza y una bufanda azul marino trenzada y envuelta alrededor de su cabeza y hombros. Su barba naranja rojiza teñida con henna era visible.Tres de los hombres usaban pañuelos en la cabeza y uno, Ali Abdul Aziz Ali, al que sus abogados se referían como Ammar al Baluchi, vestía una vestimenta sindi gris, un sombrero tradicional de su provincia natal de Pakistán. Ali es el sobrino de Mohammed.El impacto del covid-19Los cinco detenidos fueron escoltados a la sala del tribunal por guardias de la prisión que llevaban mascarillas, caretas y guantes de goma azules. El juez coronel Matthew N. McCall pidió a todos en la sala del tribunal que mantuvieran puestas las mascarillas durante la audiencia. Mientras los cinco detenidos entraban en la sala del tribunal con sus mascarillas puestas, cuatro de ellos se las quitaron durante la audiencia.Los detenidos, que se sentaron al borde de las mesas alineadas a lo largo del lado izquierdo de la sala del tribunal, conversaron entre ellos durante las dos horas y media que estuvieron en el tribunal, tanto durante la audiencia como durante los dos recesos de la sala.Mohammed, que estaba sentado más cerca del juez en el orden de los detenidos, fue visto con el brazo colgado del respaldo de su silla hablando con Bin 'Attash, quien se sentó detrás de él en el orden en que fueron procesados ​​en la sala del tribunal. Durante el primer receso de la sala del tribunal, Mohammed salió de la sala acompañado por guardias.James Connell, el abogado de Ali, dijo que su cliente estaba hablando con los otros detenidos y su equipo legal porque está feliz de haber salido del encierro."El hombre ha estado encerrado durante tanto tiempo como todos los demás han estado encerrados, y ver a personas que no ha visto, su equipo legal que no ha visto en mucho tiempo es un motivo de placer", dijo Connell. "Está contento de estar de regreso en la corte, está contento de ver que el caso avanza y está contento de ver a su equipo legal después de un largo aislamiento relacionado con el covid".Los familiares de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre, observadores y periodistas presenciaron los procedimientos de la sala del tribunal desde detrás de un vidrio insonorizado y bajo una demora de 40 segundos para asegurarse de que el material clasificado no se haga público accidentalmente.Un nuevo juezMcCall, un juez de la Fuerza Aérea, presidió su primera audiencia en persona sobre el caso. Si McCall debería o no presidir el caso ha sido un asunto pendiente y es el tema de las audiencias de la primera semana.Los fiscales, que representan al Gobierno de Estados Unidos, protestaron inicialmente por el nombramiento de McCall porque no tenía dos años de experiencia como juez militar, un requisito para servir como juez de una comisión militar.McCall se recusó y luego fue nombrado nuevamente después de que adquirió la cantidad adecuada de experiencia para presidir el caso.Se espera que la primera semana de audiencias cubra la cuestión de si la fiscalía o los equipos de la defensa tienen alguna objeción de que McCall presida el caso. La fiscalía y la defensa comenzaron a interrogar a McCall hoy, pero la audiencia se interrumpió cuando se dictó un fallo de la corte de apelaciones militar sobre el tema en discusión.El fallo de la corte de apelaciones dijo que McCall podría presidir, pero el fallo también dice que cualquier decisión que McCall tomó mientras se desempeñaba como juez en el caso antes de adquirir dos años de experiencia ya no es válida.Desde que los cinco detenidos fueron procesados ​​en la Base Naval de Guantánamo en 2012, cuatro jueces han presidido las audiencias en persona del caso.El interrogatorio del juez por parte de los abogados defensores y fiscales continuará este miércoles.