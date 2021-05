Primeras reunificaciones de familias migrantes separadas por Trump

Los reencuentros se producirán esta semana en Estados Unidos. "Es solo el comienzo", dice el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro MayorkasEl Gobierno del presidente, Joe Biden, anunció el lunes que están a punto de producirse las primeras cuatro reunificaciones de familias migrantes separadas en la frontera por la anterior Administración y que todavía estaban divididas.Se trata de "cuatro madres" que quedaron en México "en un entorno peligroso" y que ahora podrán volver a ver a sus hijos e hijas, según publicó en la red social Twitter el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.Las madres regresarán a Estados Unidos con un permiso humanitario temporal, mientras las autoridades consideran otras formas de estatus legal a más largo plazo, según dijo Michelle Brane, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la administración y reporta la agencia de noticias The Associated Press. Ese grupo fue creado por Biden para atajar los casos de familias separadas todavía no resueltos.Los niños involucrados en estas primeras reunificaciones ya están en EE. UU."Hoy es solo el comienzo. Estamos reuniendo al primer grupo de familias, vendrán muchas más y reconocemos la importancia de brindarles a estas familias la estabilidad y los recursos que necesitan para estar bien", afirmó Mayorkas."Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero estoy orgulloso del progreso que hemos logrado y las reunificaciones que hemos contribuido a conseguir esta semana", agregó en una conversación con periodistas previa al anuncio.Más de 5,000 niños fueron separados de sus padres durante la Administración Trump desde el 1 de julio de 2017, muchos de ellos bajo una política definida de "tolerancia cero: esta preveía procesar penalmente a cualquier adulto que ingresara ilegalmente al país, según documentos judiciales.La administración Biden está haciendo su propio recuento respecto al periodo desde enero de 2017, cuando Trump inauguró su mandato. Según Brane, más de 1,000 familias permanecen separadas.Sin embargo hay grupos de activistas pro-inmigrantes que se mantienen críticos con Biden pese al anuncio."A pesar de lo que el secretario Mayorkas quiere hacer creer al público, el DHS no ha hecho nada para facilitar el regreso y la reunificación de estos padres esta semana, aparte de aceptar permitirles la entrada. La única razón por la que estas madres estarán en el puerto de entrada fronteriza es porque Al Otro Lado negoció sus permisos para viajar con el Gobierno mexicano, pagó sus boletos de avión y organizó la reunificación", dijo Carol Anne Donohoe, abogada gerente del Proyecto de Reunificación Familiar de Al Otro Lado.El subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, abogado que representa a las familias separadas en la demanda, dijo que las primeras reunificaciones representan un punto de partida."Estamos felices de que las primeras cuatro familias se reúnan esta semana, pero esto es solo el comienzo de un proceso muy largo que involucra a más de 5.500 niños", dijo.