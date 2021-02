Prisma Health alcanza 100,000 vacunas COVID-19

El sistema de programación de citas se cambió a MyChart para registrar a los pacientes más fácilmente y administrar las citas de manera más efectivaGREENVILLE, SC - Prisma Health entregó su dosis 100,000 de la vacuna COVID-19 el pasado lunes, 1 de febrero, alcanzando un nuevo hito para ayudar a salvar vidas y proteger a los habitantes de Carolina del Sur contra las infecciones por coronavirus.Desde que la vacuna COVID-19 estuvo disponible a mediados de diciembre, Prisma Health ha administrado la mayoría de las vacunas Pfizer de cualquier proveedor de salud en Carolina del Sur: casi el 30% de las 341,250 dosis recibidas en el estado, según datos publicados en el Departamento de Salud de Carolina del Sur. y el sitio web de la vacuna COVID-19 de Control Ambiental (DHEC) el 31 de enero.En respuesta a la solicitud del gobernador McMaster de aumentar la vacunación, Prisma Health se movilizó y abrió dos sitios de vacunación de alto volumen en Greenville y Columbia, además de sus 11 sitios de vacunación hospitalarios existentes.“La semana pasada, Carolina del Sur fue reconocida como uno de los 10 principales estados del país por utilizar su suministro de vacunas disponible”, dijo Mark O’Halla, presidente y director ejecutivo de Prisma Health.Se espera que la próxima semana, Carolina del Sur reciba una asignación semanal adicional de 10,000 vacunas Moderna, lo que eleva el total de S.C. a aproximadamente 72,000 por semana, según DHEC. “Esta es una buena noticia, pero aún no sabemos cómo afecta esto a la asignación semanal de Prisma Health, ya que actualmente solo recibimos la vacuna Pfizer”, dijo el Dr. Richard “Rick” Scott, director clínico de Prisma Health en Midlands y co- presidente del Grupo de trabajo sobre vacunas de Prisma Health.Prisma Health también comenzó a usar su portal MyChart para reservar citas de vacunación COVID-19 en ubicaciones de todo el sistema en lugar de la plataforma del Sistema de Administración de Administración de Vacunas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC VAMS), vigente hoy, 1 de febrero.El cambio permite a Prisma Health para registrar a los pacientes más fácilmente, gestionar las citas de forma más eficaz y proporcionar una mejor asistencia técnica al público. Las citas que ya están en el sistema CDC VAMS se transfieren automáticamente a MyChart para Prisma Health.Las personas que no tienen una cuenta de MyChart pueden visitar mychart.prismahealth.org y hacer clic en Registrarse en línea o llamar a Prisma Health al 1-833-2PRISMA para recibir ayuda con la programación.Cada centro de vacunación gestiona el acceso sin cita previa según o que esté disponible ese día. Las actualizaciones sobre la disponibilidad sin cita previa se publican en el sitio web de Prisma Health, www.PrismaHealth.org/Vaccine o están disponibles comunicándose con el centro de llamadas de Prisma Health (1-833-2PRISMA (1-833-277-4