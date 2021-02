Prisma Health suspende vacunas COVID-19 sin citas

La Dra. Saria Saccocio, directora médico ambulatorio y codirectora del grupo de trabajo sobre vacunas de Prisma Health: anuncio mediante boletín de prensa que Prisma Health no podrá realizar vacunas sin cita previa durante el resto de esta semana.Según el boletín la decisión, “Hay dos factores que llevaron a esta decisión., la entrega de nuestro suministro se cambió en el último minuto del viernes. Nos dijeron que nuestro suministro vendría por etapas durante varios días esta semana, en lugar de los lunes y martes por la mañana. Esta mañana recibimos sólo una entrega parcial de suministros para el norte del estado, y todavía no sabemos la cantidad del resto del suministro que recibiremos esta semana para el norte del estado o las Midlands.es que el grupo de 65 a 69 años se presentó hoy en un número abrumador, y hemos agotado todo nuestro suministro de vacunas sin cita previa para esta semana.Las personas que deben recibir su segunda dosis, pero que no tenían una cita, ahora deben hacer una cita en Prisma Health MyChart. Como recordatorio, la tarjeta de vacunación no es una cita.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que las segundas dosis pueden ocurrir en cualquier momento entre 21 y 42 días después de la primera dosis. A medida que recibamos nuestro suministro adicional de vacunas esta semana, abriremos citas de segunda dosis que coincidan con nuestro suministro para el resto de la semana.Para obtener actualizaciones en tiempo real en los sitios de vacunación de Prisma Health, visite www.PrismaHealth.org/Vaccine. Aquellos que no tienen acceso a computadoras también pueden llamar al 833-2PRISMA (833-277-4762) para obtener ayuda, que actualmente está experimentando volúmenes muy altos. Estamos trabajando para ampliar la capacidad.