Promesa incumplida, sacar a todos los estadounidenses antes del retiro

El presidente Joe Biden había asegurado que las tropas estadounidenses no dejarían a ningún ciudadano atrás antes de dejar Afganistán pero no ha sido así: hay al menos 100 o 200 nacionales que se han quedado atrapados en una nación ahora bajo el gobierno talibán y en la que no queda ni un soldado ni un diplomático de Washington.El martes, en su discurso para anunciar el fin de la retirada final, Biden aseguró que "no hay fecha límite" para sacar de Afganistán a los estadounidenses que deseen hacerlo, pero lo cierto es que Estados Unidos no tiene ya músculo militar en ese país para forzar a que los talibanes, sus enemigos en una guerra que ha durado 20 años, permitan la salida segura de esos ciudadanos."Lo importante es que el 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían salir, pudieron hacerlo. Para los que quedan, no hay fecha límite. Seguimos comprometidos en sacarlos, si quieren irse", afirmó Biden."El secretario de Estado (Antony) Blinken lidera los contínuos esfuerzos diplomáticos para garantizar el paso seguro de cualquier estadounidense, cualquier socio afgano y cualquier otro ciudadano extranjero que quiera salir de Afganistán".Biden se había comprometido a evacuar de Afganistán al 100%, a todos los estadounidenses que quisieran dejar el país, ahora que comienza un futuro incierto bajo el poder del Talibán, un grupo fundamentalista islámico que ya gobernó con extrema brutalidad, especialmente contra las mujeres, entre 1996 y 2001.Biden había prometido el 19 de agosto que nadie quedaría atrás: "Si todavía hay ciudadanos estadounidenses, nos quedaremos hasta que los saquemos a todos".Al menos 200 estadounidenses atrapadosEl presidente sugirió que los al menos 100 o 200 estadounidenses que siguen en Afganistán y tienen "alguna intención de irse" son mayoritariamente ciudadanos con doble nacionalidad o que han vivido en el país asiático mucho tiempo, pero esto no refleja la realidad de aquellos que desesperadamente han intentado llegar al aeropuerto de Kabul y no han podido.El líder del Mando Central de EEUU, general Frank McKenzie, reconoció que hay estadounidenses que intentaron llegar al aeropuerto de Kabul para las últimas evacuaciones pero no pudieron. No había estadounidenses en los últimos cinco aviones que salieron del país.El último avión de EEUU salió de Afganistán un día y un minuto antes de la fecha límite de salida, que era el 31 de agosto.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que el mensaje de Biden a estas personas es que si deciden que quieren irse, por ejemplo, en dos semanas, EEUU "les sacará".Sin embargo, no está claro cómo podría producirse eso ya que por el momento el aeropuerto de Kabul ha dejado de funcionar y los talibanes necesitarán la ayuda de otro país, como Turquía, un aliado de la OTAN, para cumplir su promesa de reanudar los vuelos comerciales y que en ellos se puedan ir quienes quieran.Los esfuerzos diplomáticos van en la vía de buscar vuelos comerciales con países vecinos aliados de EEUU, cuando se reanude la actividad del aeropuerto, y también se exploran vías terrestres.La estimación oficial de EEUU, según fuentes de la agencia AP, es que hay al menos 200 estadounidenses que quedaron atrás, además de un número indefinido de afganos que trabajaron con las potencias aliadas y tratan de huir desesperadamente.