Proponen resolución para ‘sugerir’ el uso de máscaras en Condado de Greenville

El condado de Greenville ha sido el líder en el estado en casos de COVID-19 durante casi un mes, lo que llevó a un concejal del condado a proponer una resolución para pedir a las personas que usen máscaras faciales. Sin embargo, la sugerencia de usar máscaras, si se aprueba, no se implementaría formalmente durante al menos un mes, mientras que los expertos en salud temen un aumento continuo de nuevas infecciones por coronavirus durante la temporada de navideña.La ciudad de Greenville fue la primera en el estado en aprobar una ley que requiere máscaras hace unos cinco meses y vio una disminución inmediata en el número de casos, muestran los registros de DHEC. Le siguieron muchas otras ciudades y condados, pero no el condado de Greenville.El número de casos ha ido en aumento desde el verano.El concejal del condado de Greenville, Ennis Fant, propuso la resolución en una reunión del consejo el martes por la noche, pero pidió que se envíe a un comité en lugar de tener una votación inmediata. Fant dijo que pospondría una votación hasta que se establezca un nuevo consejo en enero.Dijo que cinco concejales votan en contra de todas las medidas que el propone."Dos de los votos 'no' automáticos desaparecerán y estaremos en un lugar mejor", dijo.El condado de Greenville es el condado más grande del estado. Otros grandes condados, incluidos Richland y Charleston, han exigido el uso de máscaras faciales en muchos lugares públicos durante meses.Fant dijo que el condado de Greenville registró 240 nuevos casos de COVID-19 el martes y alrededor de 24,000 desde que comenzó la pandemia.La semana pasada, los médicos de los dos sistemas hospitalarios del condado de Greenville imploraron al público que usara máscaras, distancia social y se lavara las manos para detener el rápido aumento de casos.