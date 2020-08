Protección contra el COVID-19 para personas mayores

Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave, así como de otras enfermedades virales y bacterianas. Conoce cómo mantenerte a salvo.

Por qué las personas mayores son susceptibles

Quédate en casa tanto como puedas

Lávate las manos bien y con frecuencia

Desinfecta con regularidad las áreas principales

Mantén a los invitados al mínimo

Limita las visitas al médico en persona

Toma medidas si la enfermedad ataca

Un estudio publicado en línea por el Journal of the American Medical Association en febrero observó a casi 45,000 personas en China diagnosticadas con COVID-19. El estudio encontró que casi el 15% de los mayores de 80 años y el 8% de los mayores de 70 años, murieron después de contraer la enfermedad. La tasa de mortalidad general fue mucho más baja.Aquí en los Estados Unidos, aproximadamente 8 de cada 10 muertes reportadas por COVID-19 han sido en personas mayores de 65 años, indican los CDC.Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de sufrir efectos graves por infecciones virales y bacterianas, desde la influenza hasta los resfriados a herpes zóster y neumonía.Con la edad, el sistema inmunitario se vuelve más lento para responder a una amenaza como una infección, por lo que es más probable que te enfermes y desarrolles síntomas más graves.Si hay algún tipo de brote en tu comunidad, ya sea COVID-19, influenza o un brote grande de norovirus, es mejor mantenerte en casa a menos que sea esencial salir.racticar una buena higiene de manos, es un hábito que los adultos mayores deben practicar durante todo el año para ayudar a reducir los riesgos de infección por todo tipo de gérmenes, incluidos los que causan resfriados, influenza y virus o bacterias gastrointestinales.Los CDC recomiendan limpiar y desinfectar las áreas de contacto frecuente, como mesas, perillas, interruptores de corriente, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y fregaderos, de manera rutinaria y diaria.Durante cualquier brote de una enfermedad bacteriana o viral, intenta limitar el acceso a tu casa solo a las personas que viven contigo. Se cree que la influenza, por ejemplo, es infecciosa hasta 3 o 4 días antes de que las personas muestren síntomas.En marzo, Medicare comenzó a cubrir la telemedicina para atención médica urgente y de rutina. Esto te permite consultar con tu médico para, por ejemplo, una afección crónica, como presión arterial alta o diabetes tipo 2, sin exponerte a gérmenes en el consultorio. (Si experimentas una lesión leve en el hogar, es posible que puedas manejarla por tu cuenta).Si tú o un miembro de tu familia presenta síntomas como fiebre, tos seca, secreción o congestión nasal y falta de aire, llama a tu médico. Tu doctor puede decidir si una cita telefónica, virtual o en persona es más apropiada, dice Michael Hochman, MD., de la USC.Si los síntomas son leves, lo que significa que no tienes dificultad para respirar y puedes comer y beber lo suficiente como para mantenerte hidratado, puedes controlarlos en casa.