Protege tu casa del coronavirus

durante la pandemia de coronavirus,es, dicen los expertos.Para evitar la infección por COVID-19, lo mejor que puede hacer además de auto aislarse, es salir al aire libre, donde el virus tiene más dificultades para propagarse. Es más fácil distanciarse socialmente en todo ese espacio, y, evitando que permanezcan., tarde o temprano,del sol del veranodonde“El espacio interior más seguro es aquel que constantemente tiene mucho aire exterior reemplazando el aire viciado del interior”, escribió Shelly Miller, profesora de ingeniería mecánica en la Universidad de Colorado Boulder, en un ensayo para The Conversation.“En pocas palabras, cuanto más aire fresco del exterior dentro de un edificio, mejor. Traer este aire diluye cualquier contaminante en un edificio, ya sea un virus o algo más, y reduce la exposición de cualquier persona dentro ".Como regla general, cuantas más personas haya en un espacio determinado, más a menudo será necesario reciclar el aire, dijo., si hay dinero de sobra. Incluso los purificadores de aire portátiles pueden costar varios cientos de dólares o más."Cuando se usan correctamente, los purificadores de aire y los filtros HVAC pueden ayudar a reducir los contaminantes en el aire, incluidos los virus, en un edificio o en un espacio pequeño", según la Agencia de Protección Ambiental, pero no son una solución mágica, solo otra herramienta.“Por sí mismos, la limpieza o la filtración del aire no es suficiente para proteger a las personas de la exposición al virus que causa COVID-19. Cuando se usa junto con otras mejores prácticas recomendadas por los CDC y otros, la filtración puede ser parte de un plan para proteger a las personas en interiores”, según la EPA.Es importante tener en cuenta que no todos los. Para obtener los mejores resultados,, ya que se ha demostrado que eliminan el 99% de los microbios en el aire.Para una protección aún mayor,para desinfectar objetos y superficies, aunque existe cierto debate sobre su eficacia.