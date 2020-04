Protégete contra el coronavirus cuando cargas gasolina

Todos tocamos las manijas y teclados de la bomba de combustible y por ello pueden estar contaminados, por lo que hay que tomar precauciones para evitar el contagio.En general, tu mejor protección es lavarte las manos de manera regular y evitar tocarte la cara con las manos sin lavar. Pero hay algunas cosas que puedes hacer que te ayudarán a mantenerte seguro cuando tengas que cargar gasolina.Considera llevar unos guantes desechables de nitrilo o látex en tu carro para usarlos cuando uses el asa de la bomba de gasolina.Además, puedes intentar usar toallas de papel que a veces están disponibles en la gasolinera o llevar algunas para cubrirte las manos cuando agarres el asa.Haz lo mismo para protegerte del teclado cuando introduzcas la información de pago.Invierte los guantes y tíralos a la basura, así como también cualquier toalla de papel que hayas usado. Usa un desinfectante para manos para asegurarte de que tus manos estén limpias después de que hayas terminado y antes de regresar a tu coche.Limpiarte las manos después de terminar de cargar gasolina parece la precaución más rápida y fácil. Pero algunos conductores querrán tener a mano toallitas desinfectantes para limpiar el asa de la bomba de gasolina y el teclado de pago antes de usarlos.“Este proceso garantiza que no transfiera el virus inadvertidamente desde una superficie de alto contacto, como una bomba de gasolina, a la manija de la puerta de mi vehículo, y desde ahí al interior”, dice Gabriel Shenhar, director asociado del programa de pruebas de autos de CR.Aunque no está del todo claro cuánto tiempo vive el coronavirus una vez que se adhiere a una superficie como la manija de una puerta, probablemente no durarán más que unos pocos días.Stephen Thomas, MD, jefe de enfermedades infecciosas y director de salud mundial de la Upstate Medical University en Siracusa, Nueva York, dice que las bacterias y los virus existen en todas partes en el medio ambiente, y que, una vez más, tu mejor defensa es lavarte las manos frecuente y enérgicamente.Los coronavirus están rodeados por una envoltura protectora que les ayuda a adherirse e infectar otras células. La fricción del frotamiento al lavarse las manos es suficiente para romper la capa del virus, dice Thomas.Además, como lo harías después de cualquier viaje fuera de tu hogar durante este tiempo inusual, recuerda lavarte las manos antes de tocar cualquier cosa en casa. Los CDC recomiendan lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y, si no es posible, utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol.