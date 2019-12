Proyecto Gateway abre todas las rutas.



Dos puentes serán rehabilitados/ensanchados (puentes de paso elevado de Garlington Rd.).



Una porción de I-385 se ampliará a tres carriles.



La I-85 se ampliará a cuatro carriles (desde el intercambio hacia el norte hasta Pelham Rd.).



Se construirán diez nuevas estructuras de puentes.



La nueva infraestructura está diseñada para manejar 350,000 vehículos por día en el futuro.



Se estima que el proyecto costará $ 250 millones (el 70% de los cuales está financiado por la Administración Federal de Carreteras).





Capa final de asfalto



Marcas en el pavimento y marcadores de pavimento elevados



Pintura del puente



Rectificado de hormigón para mayor suavidad.



Rótulos sobre la carretera y en el suelo



Verjas o cercas



Señales de mensajes digitales y cámaras de tráfico.



Pasto



Woodruff Rd. ensanchamiento



Roper Mountain Rd. alineación final



El Proyecto no está terminado pero todas sus rutas abrieron al tráfico.Por Wilfredo LeónNos llegan buenas noticias que compartimos con nuestros lectores! Gvltoday nos informa que uno de los proyectos más esperados del norte del estado o Upstate como se le conoce, dio un importante paso para llegar a su finalización.El Proyecto Gateway 85/385, la reconstrucción de la intersección de la I-85 y la I-385, dos importantes vías en el Upstate, anunció "la finalización de la configuración de intercambio de Gateway 85/385", lo que significa que todas las rutas están oficialmente abiertas.Grandes y buenas noticias si eres uno de los 200,000 vehículos que viajan diariamente por la intersección.El Proyecto Gateway es una reconstrucción de la intersección de las autopistas interestatales 85 y 385 en el condado de Greenville, destinado a reducir la congestión del tráfico, mejorar la seguridad, aumentar la capacidad de intercambio + proporcionar un impulso financiero a la economía local.Demos un vistazo al alcance del proyecto por los números:Algunos otros aspectos del Proyecto Gateway incluyen el reemplazo de rampas de circuito cerrado con pasos elevados y la rehabilitación de una sección de la I-85 al norte y al sur del intercambio. Trabaja en Chrome Dr., Roper Mountain Rd. + Woodruff Rd.Entonces, ¿qué queda? A continuación un resumen de las tareas restantes que deben completarse:Si bien todas las rutas están abiertas, no habrá más cambios de tráfico, los conductores pueden continuar viendo algunos cierres de carriles nocturnos a medida que continúa el trabajo.La construcción comenzó en febrero de 2016 y la finalización final está programada para 2020. Consejo: si viaja a través del Proyecto Gateway utilizando su GPS, algunos sistemas no se han actualizado a las nuevas rutas, por lo tanto, preste mucha atención a las señales físicas de las calles.