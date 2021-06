Público invitado a revisar el borrador del plan de área pequeña de West End

La Ciudad de Greenville y Urban Design Associates (UDA) celebrarán una reunión pública en persona y sin cita previa para el Plan de área pequeña de West End el martes 22 de junio de 5 a 6:30 p.m. en Fluor Field (use la entrada en 945 S. Main Street).El propósito de la reunión es brindar a los residentes y partes interesadas de West End y al público en general la oportunidad de discutir el proyecto con el personal de la Ciudad y de la UDA. No habrá una presentación formal. En cambio, se instalarán estaciones de información para diferentes componentes del plan, lo que permitirá a los asistentes pasar en cualquier momento entre las 5 y las 6:30.Según las recomendaciones de los CDC, la Ciudad alienta a quienes no hayan recibido la vacuna COVID-19 a usar una máscara.Para obtener más información, visite https://greenvillesc.gov/1824/West-End-Small-Area-Plan o llame al Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad al 864-467-4476.Fechas siguientesBorrador final publicado para revisión de la comunidad - finales de julioRevisión de la Comisión de Planificación - 19 de agostoRevisión del Ayuntamiento - septiembre / octubre