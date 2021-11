Puebla lleva ventaja ante el León

El Puebla terminó por llevarse la victoria y un gol de ventaja ante el León en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2021, el encuentro terminó con polémica incluida pero al final los locales consolidaron la remontada.Los locales comenzaron bombardeando el área rival hasta que al minuto Stiven Barreiro aprovechó una serie de rebotes dentro del área para rematar de media vuelta el esférico y vencer a Antony Silva, quien ni se movió ante el disparo del colombiano en medio de un mar de piernas.Pero los poblanos tenían claro que este es un juego de Liguilla y si quieren pasar tendrán que hacerlo con goles, por lo que prácticamente en la siguiente jugada igualaron el marcador por conducto de Pablo Parra quien fue acompañando la jugada de Gustavo Ferrareis quien ante una desesperada salida de Rodolfo Cota sacó un tiro-centro que encontró la pierna de su compañero para igualar el marcador.En la segunda parte ambos equipos salieron con la misma intensidad al terreno de juego, lamentablemente para los poblanos perdieron a Christian Tabo al minuto 59 por una lesión, además, sobre el minuto 70 ocurrió un incidente pues desde la tribuna lanzaron un hielo que impactó la humanidad de Osvaldo Rodríguez, lo que provocó que el partido se detuviera por algunos minutos.El partido estaba trabado, los equipos se neutralizaron pero los Camoteros no dejaban de buscar llevarse una ventaja para el juego de vuelta y cuando al partido no le pasaba nada Maximiliano Araujo recibió un balón por la banda izquierda, encaró a Barreiro quien optó por aguantarlo y en cuanto el uruguayo vio una rendija sacó el zurdazo cruzado para vencer a Cota y adelantar a su equipo al minuto 78.En tiempo de compensación el equipo de Guanajuato comenzó a presionar y a llegar al área rival, incluso apareció la polémica tras un tiro de esquina pues los esmeraldas pedían que se marcara una mano dentro del área, pero el silbante no lo pitó y el VAR no lo llamó a revisión a pesar de que el esférico sí impactó en el brazo de un jugador del Puebla.