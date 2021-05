Puede "salvar" miles de vidas

EE.UU. adelanta a 45 años la edad para comenzar los exámenes de detección de cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal es el tercero que más muertes causa entre los hispanos. Las nuevas directrices del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, que establecen que las pruebas deben empezar cinco años antes de lo recomendado hasta el momento, aumentan la probabilidad de sobrevivir, y de que su seguro médico lo cubra.Los exámenes de detección de cáncer colorrectal deberán comenzar en Estados Unidos a los 45 años, cinco años antes de lo recomendado hasta el momento, según las nuevas directrices del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos del país. La decisión de comenzar estas pruebas antes podría salvar miles de vidas, de acuerdo con expertos de ese panel.Las tasas de cáncer colorrectal —la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos y el segundo tipo de cáncer más común entre la población hispana en el país— han aumentado constantemente en personas de 45 a 50 años, dijo el doctor. Michael Barry, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y vicepresidente del Grupo de Trabajo."Podemos revertir eso de manera sustancial, mediante la detección", dijo. "Comenzar a los 45 años puede salvar vidas adicionales y prevenir casos adicionales, al eliminar los pólipos precancerosos".Las nuevas pautas están alineadas con las recomendaciones emitidas por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer hace tres años. Con el nuevo visto bueno de Grupo de Trabajo, las colonoscopias y otras pruebas de detección del cáncer de colon para las personas de 45 a 50 años tienen muchas más probabilidades de ser cubiertas por las compañías de seguros.Las pautas, publicadas el martes en la revista académica JAMA, recomiendan seis tipos de pruebas de detección, que incluyen colonoscopias y pruebas de heces.Las recomendaciones aplican solo a las personas que tienen un riesgo promedio de desarrollar cáncer colorrectal, o sea, que no tienen un diagnóstico previo de cáncer colorrectal, que no poseen antecedentes familiares de la enfermedad o trastornos genéticos que aumenten el riesgo de desarrollarla, que no tienen antecedentes de pólipos precancerosos ni un diagnóstico de alguna enfermedad inflamatoria intestinal.El cambio de las directrices se produjo luego de que los datos científicos mostraron que la tasa de muerte por cáncer colorrectal entre los estadounidenses de 45 a 49 años es ahora comparable a la que se observaba en aquellos entre 50 y 54 años, dijo el doctor Otis Brawley, coautor del estudio publicado por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, en el que se recomendó que la edad de inicio de las pruebas de detección comenzara a los 45 años, en lugar de a los 50.Ambos grupos de edad tienen una tasa de mortalidad mucho más alta que la de las personas de 40 a 44 años, dijo Brawley, profesor de oncología y epidemiología en la Escuela de Medicina Johns Hopkins y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.Las nuevas directrices también enfatizan la importancia de las pruebas de detección entre los afroaestadounidenses, quienes tienen las tasas más altas de incidencia y muerte por cáncer colorrectal.Es muy probable que esa tasa más alta no se deba a las diferencias biológicas entre los afroamericanos y los blancos, dijo Brawley, sino a factores como la obesidad, la pobreza y un menor acceso a la atención de alta calidad.Si bien es probable que las nuevas pautas hagan posible la detección más temprana de más casos de cáncer entre las personas de menor edad, aún no los detectarían todos porque algunos desarrollan la enfermedad a una edad mucho más temprana, como el actor Chadwick Boseman, por ejemplo, quien murió el año pasado de cáncer de colon a los 43 años, dijo Brawley.Las nuevas directricees son "muy, muy importantes en términos de nuestra capacidad para proteger del cáncer colorrectal a las personas, especialmente a las más jóvenes", dijo la doctora Felice Schnoll-Sussman, profesora de medicina en el Centro Médico Weill Cornell y directora del Centro Jay Monahan, en el Hospital presbiteriano de Nueva York."El cáncer colorrectal es más tratable cuando se detecta temprano", dijo Schnoll-Sussman. "Es un enorme paso de avance en nuestro intento de proteger a las personas más jóvenes".