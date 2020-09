¿Puede una persona pedir a USCIS cancelar la petición de ‘green card’ a su pareja infiel?

Hay casos en que los matrimonios no funcionan, ¿qué sucede entonces? Hace un tiempo ayudé a un amigo a cancelar su petición de residencia para su esposa. Mi amigo conoció a esta mujer y se casaron, pero al poco tiempo el matrimonio dejó de funcionar para ambos y la mujer se fue de la casa. Mi amigo se sintió engañado y usado, él es ciudadano de Estados Unidos, pero no ella y el había puesto una petición de residencia para su esposa. El pudo retirar la petición y luego se divorciaron.Son varios los elementos que juegan al momento de evaluar el retiro de la Residencia Permanente a un inmigrante que la obtuvo por matrimonio y cometió una infidelidad.Por ejemplo, si esa persona tiene una “green card” provisional de dos años es posible que su pareja pueda retirar el patrocinio con mayor facilidad, a diferencia de que el extranjero tenga una “green card” permanente.También es distinto si la pareja apenas hizo la solicitud a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).De cualquier modo, cada caso es único y los oficiales migratorios revisarán el contexto y las pruebas remitidas, pero es un hecho que una persona puede iniciar el proceso en USCIS.El abogado Allan Wernick, director del proyecto Citizenship Now de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, expuso el caso de un hombre a quien su esposa lo engañó y se embarazó de otro hombre. Él es ciudadano estadounidense y patrocinó a su pareja para obtener la Residencia Permanente.La mujer dijo que se había enamorado de otra persona y que deseaba el divorcio. El estadounidense aceptó, pero busca retirar su patrocinio a la “gren card”.El abogado Wernick le recomendó exponer su caso ante USCIS.“Usted puede escribirle a (USCIS) para pedir que anule su petición. Escriba al domicilio que aparece en su recibo de petición, e incluya todo recibo de tramitación”, sugiere el experto en un artículo en el Dallas News.Agrega, sin embargo, que como la esposa está en EE.UU., si el esposo se niega a acudir a la cita para continuar el trámite del beneficio migratorio, es posible que los oficiales rechacen la solicitud.Hay otros elementos a considerar, ya que la pareja podría reclamar abusos que la “empujaron” a la infidelidad.“Debe saber que, si su esposa logra demostrar que es víctima de abuso conyugal, o abuso a sus hijos, ella puede pedir por sí misma la residencia permanente aun si usted no respalda su petición”, especifica el experto.Cabe destacar que USCIS ha intensificado sus políticas para detectar fraudes matrimoniales