Pumas consigue su primera victoria del torneo tras vencer a Puebla en CU

Washington Corozo, los Pumas consiguieron su primera victoria del torneo tras derrotar por 2-0 a Puebla, un resultado que es un auténtico tanque de oxígeno para los jugadores y, en especial, su técnico Andrés Lillini.Y es que el estratega de los felinos llegó a este encuentro con la soga en el cuello y una nueva derrota podría haber precipitado su salida del equipo.De hecho, antes de que comenzará el encuentro ante La Franja, decenas de aficionados se dieron cita en el Olímpico Universitario para exigir la salida de la directiva y Lillini mediante mantas y cánticos.Pero Corozo y los Pumas tenían planes diferentes para este domingo. El ecuatoriano ingresó como cambio al minuto 62 en lugar de Sebastián Saucedo y lo hizo pare evolucionar el ataque del cuadro universitario.Al minuto 73, Corozo aprovechó un resquicio para sacar un zurdazo al primer poste del portero poblano Antony Silva, quien no pudo reaccionar y vio cómo el esférico le pasaba por un lado.Pocos minutos después, el propio Corozo se escapó por la izquierda rumbo a la portería y provocó una pena máxima, que no fue marcada sino hasta que el VAR revisó la jugada y el árbitro fue al monitor a corroborarla.Fue Juan Ignacio Dinennoel encargado de cobrarla para marcar el 2-0 al minuto 81 y poner así fin a su sequía personal de goles.En el momento preciso y en un entorno sumamente complicado del torneo, Pumas reaccionó para sacar un triunfo que si, no lo saca de la crisis, por lo menos le permitirá trabajar más tranquilo en las siguientes semanas, eso sí, con la obligación de seguir sumando para poder aspirar a la Liguilla.