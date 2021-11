Pumas y América empataron

Se definirá en el Azteca

Pumas y América empataron a cero en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga MX. No hubo daños en el Estadio Olímpico Universitario, el cual mostró una cara particular, pues su campo estaba marcado cual terreno de fútbol americano.La cancha del Olímpico tenía las líneas marcadas del fútbol americano, y esto no tardó en hacerse tendencia en redes. La razón es sencilla: equipos representativos de la Universidad Nacional Autónoma de México practican dicha disciplina en el recinto.No se habló de mucho más a lo largo del encuentro. La afición local cumplió: hubo lleno total, los cánticos no cesaron y el ambiente de fútbol era notorio. Fue una fiesta en la que los protagonistas no dieron el espectáculo esperado.Richard Sánchez tuvo al 77′ la jugada del gol del América. Concluyó una buena jugada de Henry Martin. Pero el balón pasó por fuera.Al 81´, Memo Ochoa cumplió con una atajada relativamente sencilla. Pumas avisaba y era más en el partido. Aunque no pudo concretar, los felinos fueron más intensos a la hora de buscar el triunfo.Al 83′ fue bien anulado un gol a Higor Meritao, el único que pudo agitar las redes en CU, aunque en posición ilegítima. Todo se decidirá el próximo sábado en el Estadio Azteca.