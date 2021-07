Qatar vence a Honduras y califica a los Cuartos de Final como primero de grupo

La selección asiática se adueñó del Grupo D para chocar ante El Salvador; La H se enfrentará a México en la siguiente ronda.Qatar sorprendió y venció 0-2 a Honduras para calificar a los Cuartos de Final de la Copa Oro 2021 donde enfrentará a El Salvador. La H, que no tuvo en el banquillo a su técnico Fabián Coito por COVID-19, se medirá a México.La selección que será anfitriona del próximo Mundial tuvo mejor funcionamiento y más llegadas en todo el partido. Incluso pudo llevarse un marcador más abultado si no fuera por la extraordinaria actuación del ‘Buba’ López bajo los tres postes.Las malas noticias llegaron en los primeros minutos para La Bicolor cuando al minuto 14 Romell Quioto se lesionó y no pudo continuar el juego tras un recorte y un remate dentro del área que atajó Meshal Barsham.Honduras inicia mal, Romell Quioto no pudo definir y sale lesionadoQatar abrió el marcador al 25' gracias a una gran recuperación de Homam Ahmed sobre Félix Crisanto para que posteriormente Hassan Al-Haidos le filtrara el balón, entrara al área y sacara un trallazo al ángulo del primer poste del ‘Buba’ López que nada pudo hacer ante la potencia que llevaba el disparo.Después vino el show del Buba para impedir una goleada sobre Honduras. Primero le detuvo un tiro a quemarropa de Almoez Ali que había ingresado al área sin marca alguna y posteriormente le atajó un penal a Akram Afif y en el contrarremate le dijo que no a Ahmed.La H no tuvo respuesta alguna y los dirigidos por el español Félix Sánchez Bas pudieron ampliar la ventaja con un remate de cabeza de Almoez Ali que no conectó de forma correcta a pesar de tener libertad en su marca y con un disparo desde fuera del área de Abdulaziz Hatem que pasó a centímetros del travesaño catracho.El 2-0 llegó en el tiempo de compensación, al 90+4', con un contragolpe que culminó Hatem tras tener el marco abierto ante la salida del Buba.Con el triunfo en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas, Qatar se quedó con el liderato del Grupo D con siete puntos para enfrentar a El Salvador en los Cuartos de Final y Honduras se medirá a México tras obtener el segundo puesto con seis unidades.