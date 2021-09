Qué es la Ley del Registro y cómo beneficiaría a los inmigrantes indocumentados

La norma fue creada en 1929, pero desde entonces ha sido modificada por el Congreso a fin de beneficiar a millones de personas sin una "green card"; el Congreso podría cambiar la fecha límiteAunque se desconoce el plan B de los demócratas para intentar abrir el camino a la ciudadanía a millones de indocumentados, luego del rechazo de la parlamentaria para integrar un proyecto a través del proceso de Reconciliación, hay voces que indican que podría implementarse la Ley de Registro, modificando la fecha de su aplicación.Los senadores que trabajan en el nuevo plan son el presidente del Comité Judicial, Dick Durbin (Illinois), Alex Padilla (California), Bob Menéndez (Nueva Jersey), Ray Luján (Nuevo México) y Catherine Cortez Masto (Nevada), pero solamente Menéndez ha mencionado la posibilidad de contemplar esa ley.La Ley del Registro permite a extranjeros indocumentados que se encuentran en Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 solicitar la “green card”, si es que cumplen con los requisitos, sobre todo que no tengan récord criminal o se apeguen a las reglas del “buen carácter moral”.De avanzar ese plan, que requiere modificaciones de legisladores, sería un paso clave para el registro de millones de indocumentados, incluidos ‘dreamers’, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas, entre otros.Esta ley, creada en 1929, estableció un proceso para que los inmigrantes soliciten la residencia permanente si podían probar que habían llegado antes de 1921 y desde entonces ha tenido modificaciones. La más reciente fue en 1986, cuando se permitió a las personas que llegaron antes del 1 de enero de 1972.“El Congreso ha actualizado el proceso de registro de inmigración a lo largo de su historia. El Congreso ha adelantado la fecha límite de entrada varias veces, para que los recién llegados sean elegibles para ser beneficiados, y ha realizado ajustes menores a los requisitos de elegibilidad”, indica un análisis de FWD.us “En 1958, el Congreso eliminó el requisito de que las personas no sean deportables según la ley de inmigración, extendiendo expresamente la elegibilidad a quienes ingresaron ilegalmente a los EE.UU. o se quedaron más tiempo de lo que permitía su visa”.La llamada Amnistía Reagan, que permitió el camino a la ciudadanía para unos tres millones de indocumentados, también ayudó al proceso de regularización.Desde 1986, más de 73,000 inmigrantes han obtenido la residencia permanente a través del registro.“Sin embargo, conforme pasa el tiempo, menos inmigrantes pueden cumplir con el requisito de la fecha límite de entrada”, indica el reporte.La fecha límite no se ha adelantado desde 1986, lo cual significa que las personas deben haber vivido en el país durante casi 40 años para calificar. Entre 2015 y 2019 solamente 305 personas fueron beneficiadas.Lo que los congresistas tendrían que hacer es modificar la fecha de estancia en el país, por ejemplo, en lugar de antes del 1 de enero de 1972 a 10 o 20 años después.Los demócratas criticaron la decisión de la parlamentaria del Congreso, Elizabeth MacDonough, pero afirman que tienen otros planes.“Ella dio su opinión sobre un solo enfoque para incluir un camino hacia la ciudadanía en la reconciliación”, dijo Menéndez en una llamada con periodistas. “Ciertamente tengo la intención de seguir trabajando hasta que lleguemos a un sí, y no vamos a aceptar un no por respuesta”.Agregó que la Ley del Registro era una opción viable.Cuáles son los requisitosLey del Registro básicamente aplica los mismos requerimientos que otros lineamientos para obtener una protección migratoria, ya que se busca evitar el paso a personas que representen un peligro a la seguridad pública.>> Se debe haber entrado a EE.UU. antes del 1 de enero de 1972.>> Demostrar una permanencia continua desde esa fecha.>> No tener récord criminal o haber cometido alguna falta contemplada en los lineamientos del “buen carácter moral”.>> La solicitud se realiza con el Formulario I-485 o Solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus.>> El inmigrante no necesita un patrocinador, pero se sugiere que tenga un abogado.