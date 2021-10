Qué hacer para que tu celular sea menos inteligente y tu menos dependiente

El teléfono inteligente te permite trabajar desde cualquier lugar, ver películas, escuchar la música que quieras, comprar cuanto artículo desees, pagar todas tus cuentas, buscar pareja, bajar de peso, planear tus viajes, orientarte en un ciudad extraña, por solo mencionar algunas de un sin fin de opciones posibles.Ah, sí, y también sirve para hablar a distancia y enviar mensajes. Eso fue para lo que originalmente fue diseñado y a lo que algunas personas les gustaría regresar.Hay usuarios que reconocen pasar 95% de su tiempo consciente con las narices pegadas a su dispositivo celular sin mucho desarrollo en su vida intelectual o espiritual.Te contamos algunas opciones que puedes hacer desde tu celular para no depender tanto de élEs fácil con los dispositivos Apple. Solo es cuestión de presionar en cada ícono hasta que se sacuda y salga una X en la esquina. Repite la operación para retirar todos esos apps que ni te acuerdas por qué los añadiste.Con teléfonos Android es aún más rápido porque puedes eliminar todas las apps que descargaste en una sola operación.Entra al Google Play Store, ve al menú, presiona arriba "Mis apps y juegos", luego la pestaña "Instalados" y finalmente la opción "Almacenamiento".Aquí se abre una lista de apps con una cajita al lado. Selecciona todas las cajitas y presiona la barra "Desocupar".Como el correo electrónico, el navegador, etc. Esas son un poco más problemáticos de eliminar, aunque con los iPhone es un proceso relativamente fácil de seguir:En el menú de Configuración selecciona General y luego Restricciones. En la opción "Activar Restricciones" debes crear un código de paso -que no debes olvidar en caso de que quieras recuperar las apps- y luego apagas todo lo que está en la lista.Si tienes un dispositivo Android, en el menú de Configuración ve a la opción "Apps y notificaciones" y selecciones "Ver todas las apps" para tener una lista completa de los que puedes desactivar. Apaga una por una.En los iPhone también hay que eliminar el iMessage para que sólo puedas recibir textos sencillos y sin emojis y cosas por el estilo. Se apaga en el menú de Configuración. Allí también puedes seleccionar Celular y apaga el botón "Datos móviles".Igualmente, en Android, ve a Configuración, escoge "Redes & internet", selecciona "Red móvil" y apaga la opción "Datos móviles".Un paso traumatizante pero sencillo: en Configuración, selecciona Wi-Fi y ese botón verde, tórnalo gris.En Android, como ya estabas en "Redes & Internet", lo único que tienes que hacer es deslizar el botón de Wi-Fi para apagarlo.