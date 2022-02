Perdí mi tarjeta de vacunación

No pierdas la calma y sigue estos pasos

Nadie podía predecir antes de la pandemia que un pequeño trozo de papel blanco tendría tanta importancia en Estados Unidos. Es la clave para entrar en algunos auditorios, viajar a ciertos países y mucho más.Por desgracia, no existe una solución única para sustituir el preciado documento. Estas son algunas opciones en Estados Unidos (y consejos sobre las cosas que no funcionan).Puede parecer lógico llamar a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) para que te hagan otra tarjeta. Sin embargo, la agencia no fue quien la emitió. La organización proporciona las tarjetas a los proveedores de vacunas, que a su vez se la proporcionan al usuario final. Esto también significa que el CDC no lleva un registro de las vacunas, así que tampoco pierdas el tiempo preguntando por eso.Si eres uno de los millones de estadounidenses que se vacunaron en Walgreens, Walmart, CVS o Rite Aid, es tu día de suerte.Los clientes de Walgreens deben acudir a su farmacia local para recibir una nueva tarjeta, según la portavoz de Walgreens Rebekah Pajak. Los códigos QR también están disponibles para las pruebas y las vacunas, ambas son tarjetas SMART Health Cards que capturan tu información digitalmente.Si recibiste tu vacuna en Walmart, acude a la sucursal donde te la aplicaron, dijo la portavoz de Walmart Marilee McInnis. Un empleado verificará su registro de vacunas, lo confirmará utilizando un registro estatal de inmunización y emitirá la nueva tarjeta, explicó.Si te vacunaste en CVS, tienes varias opciones. Primero, puedes ver la información de tu vacuna en la aplicación de CVS o en CVS.com, dijo la portavoz de CVS Amy Thibault. Cualquier farmacia de CVS también puede imprimir un registro de vacunas, añadió. Por último, si proporcionaste una dirección de correo electrónico cuando programaste tu cita de vacunación en línea, te pueden enviar un registro de vacunación automáticamente por correo electrónico.Si Rite Aid fue el lugar de tu vacunación, inicia sesión en tu cuenta de Rite Aid en línea para recibir una copia impresa de tus registros de vacunación. La empresa también se asoció con CLEAR, un servicio de tarjetas de vacunas digitales, para que puedas crear una tarjeta de vacunación digital.Algunos estados, como Arizona, dan a la gente la opción de ver sus registros en internet. El estado utiliza un programa llamado MyIR Mobile, una empresa que se asocia con algunos departamentos estatales para comprobar tu historial de vacunación, programar futuras citas y, lo que es más importante, imprimir los registros oficiales de vacunas. La ciudad de Washington, Luisiana, Maryland, Mississippi, Dakota del Norte, el estado de Washington y Virginia Occidental también utilizan este servicio.California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Indiana, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Utah utilizan sus propios sistemas en línea o empresas de terceros para que la gente pueda acceder a sus registros.Si vives en Michigan, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Oklahoma y Wisconsin, puedes solicitar tu historial de vacunas.Si ninguna de las opciones anteriores te sirve, acude al sistema de información sobre vacunación (IIS, por sus siglas en inglés) de tu departamento estatal. Los proveedores de vacunas están obligados a enviar tus datos de vacunación al IIS, según los CDC.Ellos pueden proporcionarte una copia de tu registro de vacunación, pero no pueden darte una nueva tarjeta.Si llevas tu registro de vacunación al consultorio de tu médico, es posible que el personal pueda proporcionarte una nueva tarjeta.