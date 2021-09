¿Qué hacer tras ser detenido?

Por Daniel Christmann, J.D

Dudas de InmigraciónCuando se entera que algún conocido ha sido detenido, es probable que pueda conocer su ubicación usando la página web de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Es de ayuda tener el Registro de Extranjero (Número A, una tarjeta verde o permiso de trabajo mostrará este número).De lo contrario debe saber la fecha de nacimiento de la persona, el país de origen, y el nombre como aparece en el sistema de ICE.En el supuesto que la persona no se encuentre en un centro de detención a cargo de ICE, es probable que haya sido llevado a una cárcel local. Debe empezar llamando a todos los que se encuentren en el área. Identifíquese y, entérese qué está sucediendo y cómo hacer una visita o cómo puede ayudar.Si el detenido está en un centro de ICE, debe comunicarse con su oficial de deportación. Es muy probable que tenga que identificarse y de explicar cuál es su relación con el detenido.El agente lo orientará hacer una llamada o visitar al detenido, o pagar por el detenido para que le dé una llamada y, cómo puede mandar cualquier articulo necesario al detenido.No comente sobre la ciudadanía o estatus migratorio de la persona, ya que cualquier cosa que diga podrá ser usada como evidencia en contra del detenido en un tribunal de inmigración.Otra alternativa es contratar a un abogado en inmigración para que lo asista en encontrar al oficial de deportación y que mantenga abiertas las líneas de comunicación. Además, en el caso que el detenido necesite cuidados médicos regulares, un abogado puede garantizar que así sea.Es de suma importancia que se actúe con presteza, especialmente si el detenido ha sido deportado de los EE.UU. en el pasado o aún tiene una orden de expulsión pendiente (en este caso la persona no tiene el derecho de ver a un juez de inmigración).Attorney at LawRechtsanwalt