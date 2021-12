¿Qué hago cuando soy el blanco de un abuso?

Por Wilfredo LeónHace un tiempo desde la reunión de líderes y voluntarios de la comunidad sobre el tema de la violencia contra nuestra comunidad, hoy nos enfocamos en qué debemos hacer cuando somos el blanco de un acto de agresión, sea verbal o física.Recordemos que los actos de agresión no solo son físicos. Cuando se nos niegan nuestros derechos legales y humanos, cuando se nos discrimina por nuestra raza, etnia, preferencia sexual, preferencia religiosa, eso es un crimen federal.Todos en este país tenemos derechos y esto incluye el derecho a la protección de esos derechos por las autoridades que hacen respetar las leyes. La persona que es el blanco de discrimen o de un acto de violencia por cualquiera de las razones mencionadas, debe reportarlo a las autoridades.Ese es el primer paso, hay que denunciar. Para denunciar usted debe saber no solo que pasó, pero cuando pasó, y quien lo hizo. Lo segundo es saber a dónde hacemos la denuncia.Vamos a empezar por la información sobre el acto de abuso o discrimen para que las autoridades puedan actuar contra la persona que abusa de usted. Si usted va a denunciar un acto sea factible y específico. Factible es lo que sucedió como cuestión de hecho no lo que suponemos o no sabemos.Si alguien lo insulta o lo agrede físicamente o le choca su carro le hace daño a su propiedad, por la calle o en algún sitio, cómo se llama la calle o el sitio, a qué hora, describa lo que sucedió, mire a su alrededor e identifique posibles testigo y obtenga nombres e información de contacto sobre los testigos. Anote esta información.En la mayoría de los casos la sorpresa y las emociones nos ciegan y no pensamos con la misma claridad, por lo que usted debe estar preparado y saber cómo actuar.No se convierta usted en parte del problema reaccionando de la misma forma que su atacante. Mantenga la calma y no se deje arrastrar por la emoción